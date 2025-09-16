Trump Gazze Savaşını Bitirmede Daha Ciddi, Netanyahu Umursamaz — Bishara Bahbah

Arabulucu Bishara Bahbah: Trump Savaşı Bitirmede Daha Ciddi, Netanyahu Umursamaz

Esir takası görüşmelerinde rol oynayan Bahbah, Washington ve Tel Aviv arasındaki tutum farkını değerlendirdi

İsrail ile Hamas arasında esir takası amacıyla yürütülen dolaylı müzakerelerde arabuluculuk yapan Filistin asıllı Amerikalı iş adamı Bishara Bahbah, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki tutum farkını değerlendirdi.

Bahbah, Filistin devlet televizyonuna verdiği röportajda, "Trump, artık savaşı sona erdirme konusunda her zamankinden daha ciddi. Son 24-48 saat içinde bana, bu savaşı sona erdirmeye kararlı olduğu söylendi." ifadelerini kullandı.

ABD tarafında, Netanyahu'nun savaşı bitirme ve Gazze'deki İsrailli esirleri kurtarma konusunda umursamaz davrandığı görüşünün hakim olduğunu belirten Bahbah, "Ne zaman bir anlaşmaya varsak İsrail onu sabote ediyor. Ancak Trump, Netanyahu'dan savaşı bitirmesini istese (Netanyahu) bitirir." dedi.

Arabuluculuk için taraflarla temaslarını sürdürdüğünü aktaran Bahbah, Hamas'tan gelen bir mesajı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a ilettiğini ve 2 hafta önce de Hamas'a mesaj iletmek için Witkoff'la iletişime geçtiğini hatırlattı.

Bahbah, Witkoff ile Trump arasında gerçekleşen 6 saat süren görüşmenin ardından ortaya çıkan sonucun, tüm esirlerin bir defada serbest bırakılması karşılığında Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi yönünde olduğunu belirtti ve Hamas'ın bu teklifin resmi olarak Mısır ya da Katar aracılığıyla gönderilmesini istediğini söyledi.

Bahbah, ayrıca ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın mayıs ayında serbest bırakılmasıyla ilgili olarak bu adımın ABD tarafından ateşkes müzakerelerinde kilit nokta olması amacıyla önerildiğini aktardı.

Alexander'ın serbest bırakılmasını bir "iyi niyet jesti" olarak değerlendiren Bahbah, ABD'nin taleplerini Hamas'a ilettiğini ve kararın Hamas'a ait olduğunu kaydetti. Bahbah, ABD'nin en az iki sözü olduğunu belirterek şunları ifade etti: Birincisi, Hamas'a ABD Başkanı tarafından alenen teşekkür edilecekti; ikincisi, yardım ulaştırılacaktı. Ancak Bahbah, bu iki vaadin maalesef gerçekleşmediğini söyledi.