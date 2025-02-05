Trump: Gazze'ye Dönmemeliler, Orası Artık Yaşanabilir Değil

Trump'ın Gazze Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin tamamen yıkılmış bir bölge olduğunu ve artık orada yaşamanın mümkün olmadığını vurgulayarak, "Bu yüzden insanların Gazze'ye geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmeden sonra, Oval Ofis'te Gazze'deki son durumu değerlendirdi. Trump, hem kendisinin hem de Netanyahu'nun Orta Doğu'da barış ihtiyacına dikkat çekerek, bu barışın sağlanması için Gazze krizinin çözülmesinin şart olduğunu ifade etti.

Yaşanamaz Bir Bölge

Gazze'deki Filistinlilerin gidecek başka alternatifleri olmadığı için buraya geri döndüklerini belirten Trump, "Orası insanların yaşayabileceği bir yer değil, geri dönmek istemelerinin tek nedeni alternatiflerinin olmaması" diye konuştu. Mısır ve Ürdün ile görüşmeler yaptıklarını, bu insanlara daha uygun yaşam alanları oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

"Eğer bir alternatifleri olsaydı, Gazze'ye geri dönmemeyi ve güvenli, güzel bir alternatifte yaşamayı tercih ederlerdi" diyen Trump, Gazze'nin moloz yığınlarıyla dolu tehlikeli bir yer olduğunu vurguladı.

Gelecek İçin Alternatifler

Trump, Gazze'den kaçınmanın en iyi yolunun, güneş ışığı alan güzel alanlarda yeni yapılar inşa etmek olduğunu ve bu sayede insanların Gazze'ye geri dönmek istemeyeceklerini söyledi. "Kimse orada yaşayamaz. Zengin ülkelerin sağladığı büyük miktarda parayla yeni bölgeler inşa edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Gazze'de güvenli olmayan bir yaşamın garanti olduğunu belirten Trump, "Onların ölmeyecekleri bir yer yaratmalıyız. Gazze, onların sonunda öleceklerini garantiliyor" dedi.

Netanyahu'dan Trump'a Destek

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki ateşkes hakkında değerlendirmelerde bulunurken, ateşkeste Trump’ın etkisinin Biden’dan daha fazla olduğunu söyledi. Netanyahu, "Başkan Trump" diyerek bu konuya olan netliğini gösterdi.