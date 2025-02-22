Trump, Genelkurmay Başkanı Brown'ı Görevden Aldı

Trump'ın Ani Kararı: Genelkurmay Başkanı Brown Görevden Alındı

ABD Başkanı Donald Trump, Genelkurmay Başkanı Charles Brown'ı ani bir kararla görevden alarak yerine Hava Kuvvetleri'nden emekli Korgeneral Dan Caine'i aday gösterdi. Trump, bu değişikliğin sebeplerini açıklarken, Brown'a 40 yılı aşkın hizmeti için teşekkür etti.

Trump'ın Teşekkür Mesajı

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "General Brown'a, ülkemize verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisi bir beyefendi ve seçkin bir lider; kendisi ve ailesi için iyi bir gelecek diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni Genelkurmay Başkanı: Dan Caine

Yeni Genelkurmay Başkanlığı görevine aday gösterilen Dan Caine'in, özellikle DEAŞ'la mücadeledeki başarılarıyla dikkat çektiği vurgulandı. Caine, en son Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA)'nda askeri işlerden sorumlu yardımcı direktör olarak görevde bulunuyordu.

Diğer Görevden Almalar

Trump'ın açıklaması sonrası, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Brown'a teşekkür etti. Ayrıca, Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Oramiral Lisa Franchetti ve Hava Kuvvetleri İkinci Komutanı Orgeneral Jim Slife'ın da görevden alındığı duyuruldu.

Brown, ABD tarihine geçerek general rütbesiyle görev yapan ikinci siyahi Amerikalı unvanını taşımaktadır.