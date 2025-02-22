Trump, Genelkurmay Başkanı Charles Brown'ı Görevden Aldı

Trump, Genelkurmay Başkanı Brown'ı Görevden Aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Genelkurmay Başkanı Charles Brown'ı ani bir kararla görevden alırken, yerine Hava Kuvvetleri'nden emekli Korgeneral Dan Caine'i aday gösterdi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Brown'a 40 yılı aşkın hizmetleri için teşekkür etti. "General Brown, ülkemize verdiği hizmetler nedeniyle bir beyefendi ve seçkin bir liderdir; kendisine ve ailesine iyi bir gelecek diliyorum," ifadelerini kullandı.

Yeni Genelkurmay Başkanı Caine

Yeni göreve aday gösterilen Dan Caine'in özellikle DEAŞ'la mücadeledeki başarılarına dikkat çeken Trump, Caine için "Başarılı bir pilot, ulusal güvenlik uzmanı ve önemli operasyonlar deneyimine sahip bir savaşçı" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Orduda Yenilikler Söz Konusu

Trump, ordunun üst kademesindeki 5 pozisyon için daha değişiklik hazırlığı yapılmasını Savunma Bakanı Pete Hegseth'e talimat verdiğini belirterek, bu isimleri de yakın zamanda açıklayacaklarını duyurdu.

Savunma Bakanı Hegseth, Brown'a teşekkür ederken, Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Oramiral Lisa Franchetti ve Hava Kuvvetleri İkinci Komutanı Orgeneral Jim Slife'ın da görevden alındığını duyurdu. Hegseth, Trump'ın liderliğinde orduda caydırma ve savaş kazanma misyonuna odaklanacak yeni bir liderlik oluşturacaklarını vurguladı.

Brown, ABD tarihinde Genelkurmay Başkanı rütbesiyle görev yapan ikinci siyahi Amerikalı olarak tarihe geçti. Caine ise, son olarak merkezi istihbarat teşkilatında (CIA) askeri işlerden sorumlu yardımcı direktör olarak görev yapmaktaydı.