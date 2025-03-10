Trump, Grönland'a Milyarlarca Dolar Yatırım Yapmaya Hazır olduğunu Açıkladı

Trump, Grönland halkının geleceğini tayin hakkını destekleyerek milyarlarca dolarlık yatırım yapma niyetini duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 11:16
Trump, Grönland'a Milyarlarca Dolar Yatırım Yapmaya Hazır olduğunu Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, sık sık satın almak istediği Grönland hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan, Grönland halkının kendi geleceğini tayin etme hakkını desteklediklerini vurguladı ve onları 'zenginleştirmek' amacıyla milyarlarca dolarlık yatırıma hazır olduklarını duyurdu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, 'İkinci Dünya Savaşı'ndan beri olduğu gibi sizi korumaya devam edeceğiz. Yeni istihdam oluşturmak ve sizi zengin yapmak için milyarlarca dolar yatırım yapmaya hazırız.' ifadelerini kullandı. Ayrıca, Grönlandlıların isterlerse ABD'nin bir parçası olmaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Grönland ile İlgili Sürekli Vurgular

ABD lideri, yeniden başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana Grönland'ı alma isteğini sık sık dile getiriyor. 23 Aralık 2024’te yaptığı bir paylaşımda, Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerektiğini savunarak, ada üzerindeki mülkiyet ve kontrolün 'mutlak bir zorunluluk' olduğunu ifade etti.

Grönland Başbakanı'ndan Cevap

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, Trump'ın açıklamalarına yanıt vererek, 'Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz.' şeklinde sert bir mesaj verdi.

Danimarka Krallığı'na bağlı olan Grönland, ayrıca Faroe Adaları ile birlikte iki özerk bölgeden birini oluşturarak, Danimarka'ya 2,900 kilometre uzaklıkta yer almaktadır.

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