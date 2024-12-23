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Trump: Grönland'ın Kontrolü 'Mutlak Bir Zorunluluk'

Trump, Grönland'ın ABD kontrolü altında olması gerektiğini vurguladı ve bunun ulusal güvenlik için şart olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 09:50
Trump: Grönland'ın Kontrolü 'Mutlak Bir Zorunluluk'

Trump'ın Grönland Üzerindeki Görüşleri

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönlandın mülkiyeti ve kontrolünün "mutlak bir zorunluluk" olduğunu savundu. Trump, Truth Social hesabından ABD'nin Kopenhag Büyükelçisi olarak PayPal'ın kurucu ortağı Ken Howery'yi atadığını duyururken, Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğine dair görüşlerini yineledi.

Ulusal Güvenlik Vurgusu

Seçilmiş başkan Trump, paylaşımında, "Ulusal güvenlik ve dünya genelindeki özgürlük için ABD, Grönland'ın mülkiyeti ve kontrolünün mutlak bir zorunluluk olduğunu düşünüyor." ifadesine yer verdi.

Grönland'ın Tarihçesi

Grönland, 1979 yılında Danimarka'dan özerkliğini kazanmış olsa da, dışişleri, güvenlik ve mali konularda hala bu ülkeye bağlıdır. Eski ABD Başkanı Harry Truman, 1946'da, zengin uranyum, altın, petrol ve gaz rezervlerine sahip Grönland'ı satın almak için Danimarka'ya 100 milyon dolar değerinde altın teklif etmişti.

Diplomatik Kriz

Bu teklifin üzerinden 73 yıl geçtikten sonra, Trump da Grönland'ı satın almak istediklerini ifade etmiş ve bu durum, Danimarka ile ABD arasında kısa süreli bir diplomatik krize yol açmıştı. Yaşanan bu gerilim nedeniyle Trump, Danimarka'ya yapacağı resmi ziyareti iptal etmek durumunda kalmıştı.

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