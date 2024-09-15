Trump Güvende, Silah Seslerinin Ardından Açıklamalar Yapıldı

Trump’ın Güvencesi Sağlandı

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 başkanlık yarışındaki adayı Donald Trump, Florida’da kaldığı yerin yakınlarından duyulan silah sesleri sonrası güvende olduğu açıklandı.

Açıklama Geldi

Trump'ın kampanya ekibi tarafından yapılan açıklamada, West Palm Beach yakınlarında akşam saatlerinde silah seslerinin duyulduğu dile getirildi. Kampanya iletişim direktörü Steven Cheung, "Başkan Trump, civardaki silah sesleri duyulduktan sonra güvende. Şu anda başka bir ayrıntı yok." bilgisini paylaştı.

Beyaz Saray'dan Bilgi Geldi

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve Yardımcı Başkan Kamala Harris'in, Trump'ın golf oynadığı Trump Uluslararası Golf Sahası'ndaki güvenlik olayından haberdar oldukları ve Trump’ın güvende olduğunu bilmenin kendilerini rahatlattığı ifade edildi.

Kamala Harris ve Lindsey Graham'dan Açıklamalar

Kamala Harris, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Florida’daki eski Başkan Trump’ın yakınlarında silah sesleri duyulduğu haberlerini aldım ve güvende olduğunu öğrendiğim için mutluyum. Amerika’da şiddetin yeri yoktur." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da Trump ile yaptığı sohbetin ardından, "Tanıdığım en güçlü insanlardan biri. İyi bir ruh halindeyken ülkemizi kurtarmak için her zamankinden daha kararlıdır." mesajını paylaştı.

Olayla İlgili Gelişmeler

Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr., olay sonrası yerel kolluk kuvvetlerinin çalılıklarda bir AK-47 silahı bulduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını duyurdu. Associated Press ile konuşan kaynaklar, Trump’ın güvenliğinden sorumlu Gizli Servis ajanının şüpheliye silahla ateş açtığını belirtti.

Trump’tan Destekçilere Mesaj

Trump, destekçilerine gönderdiği e-postada, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ama şunları belirtmek isterim ki: İyiyim ve güvendeyim." diyerek durumu netleştirdi. Hatırlanacağı üzere, Trump, 13 Temmuz’da Pennsylvania’daki bir mitingde uğradığı suikast girişiminden sonra hafif yaralanmıştı.