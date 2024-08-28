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Trump Hakkında Seçim Rezaletine Dair Yeni İddianame

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a, 2020 seçim sonuçlarını değiştirme iddiasıyla yeni bir iddianame hazırlandı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 12:52
Trump Hakkında Seçim Rezaletine Dair Yeni İddianame

Trump'a Yönelik Yeni İddianame Hazırlandı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçim sonuçlarını kendi lehine çevirme girişimi suçlamasıyla hazırlanan yeni bir federal iddianame ile karşı karşıya kaldı. ABD medyasında yer alan haberlere göre, seçim döneminin yaklaşmasıyla birlikte Trump aleyhindeki hukuki süreç ve tartışmalar derinleşiyor.

İddianamenin İçeriği

Özel Yetkili Savcı Jack Smith tarafından revize edilen yeni iddianame, daha önceki dört suçlamayı da içeriyor. Ancak, Yüksek Mahkeme'nin "devlet başkanının resmi eylemi" olarak nitelendirebileceği unsurlar çıkarılarak, iddianame daraltılmış durumda.

Siyasi Aday Olarak Eylemlerine Odaklanıldı

Yeni iddianamede, Trump'ın bir başkan olarak değil, bir siyasi aday olarak gerçekleştirdiği eylemleri ön plana çıkıyor. Bu hamle, Yüksek Mahkeme'nin, Trump'ın bazı resmi eylemleri için belirli bir dokunulmazlık hakkına sahip olduğu fakat adaylık sürecinde attığı adımlar için bu hakkın geçerli olmadığına dair son kararının ardından geldi.

Mahkeme Kararının Detayları

Öte yandan, Yüksek Mahkeme, 1 Temmuz tarihinde Trump'ın Kongre baskını ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları kapsamında "bazı konularda dokunulmazlık" hakkına sahip olduğuna hükmetmişti. Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla eski başkanın resmi eylemleri için kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.

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