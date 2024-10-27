Trump: "Harris Dünyayı Savaşa Sürükleyecek"

Trump'tan Şiddetli Eleştiriler

ABD Cumhuriyetçi Parti'sinin başkan adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris'in olası bir zaferinin Amerika Birleşik Devletleri'ni 3. Dünya Savaşı'na sürükleyeceğini ifade etti.

Pensilvanya Mitinginde Açıklamalar

Pensilvanya'da düzenlenen bir mitingde konuşan Trump, Harris'in uluslararası arenada önemli liderlerle, özellikle Rusya'nın lideri Vladimir Putin ve Çin'in lideri Şi Cinping ile etkili bir şekilde başa çıkamayacağını savundu. Trump, "Harris'i başkan yapmak, milyonlarca insanın hayatıyla kumar oynamak demektir. Bu kişinin beceriksizliği bizi kesinlikle 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır," şeklinde sert bir açıklamada bulundu.

Dünyanın Durumu

Trump, küresel çapta bir savaş riskinin geçmişte hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu belirtti ve başkan olması durumunda bu tür bir çatışmadan kaçınacaklarına dair söz verdi. Bu açıklamalar, seçim sürecinde Amerika'nın uluslararası güvenliği üzerine yapılan tartışmaların merkezine oturmuş durumda.