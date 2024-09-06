Trump, Harris'in Başkanlığı Durumunda İsrail'in Geleceğini Tartıştı

Trump'tan Sert Açıklamalar

ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Demokrat rakibi ve mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kazanması durumunda İsrail'in varlığının sona ereceği iddiasında bulundu.

Yahudi Koalisyonu Toplantısında Konuştu

Eski Başkan Trump, Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu tarafından düzenlenen yıllık toplantıya Las Vegas'tan canlı bağlantıyla katıldı. Burada, Harris'in başkan olması durumunda, "Eğer onlar kazanırsa, İsrail yok olur," dedi.

Yahudi Seçmenlere Yönelik Eleştiriler

Trump, Yahudi seçmenlerden destek talep ederken, Demokratları destekleyen Yahudi Amerikalıların tercihlerini eleştirdi. Bu seçimde Demokratlara oy veren Yahudilerin "kafalarının incelenmesi gerektiği" yorumunda bulundu.

Trump'ın Seçim Sürecine Dair Yorumları

Trump, ayrıca geçmişteki seçimlerde kendisinin başkan seçilmesi halinde, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği İsrail saldırılarının yaşanmayacağını belirtti.

Harris'in Ekibinin Cevabı

Harris'in kampanya ekibi, Trump'ın ifadelerine yanıt vererek Yahudi Amerikalıları açıkça küçümsediğini vurguladı. Ayrıca, Trump'ın kişisel çıkarları doğrultusunda İsrail'e sırtını dönebilme olasılığına dikkat çekildi.

Kritik Seçim Süreci

ABD'de 5 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan başkanlık seçimleri, kritik eyaletlerin sonuçlarıyla belirlenecek. Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Kuzey Carolina ve Georgia gibi eyaletlerin seçim sonuçları, Trump ve Harris'in yarışında belirleyici rol oynayacak.