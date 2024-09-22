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Trump, Harris'in canlı yayın tartışma teklifini reddetti

Trump, Harris'in CNN'de tartışma önerisini 'çok geç' diyerek geri çevirdi; seçim gerilimi arttı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 02:09
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 02:09
Trump, Harris'in canlı yayın tartışma teklifini reddetti

Trump'tan Harris'e Cevap

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris'in "23 Ekim'de CNN'de canlı yayında tartışalım" teklifini geri çevirdi. Trump, bu çağrıyı "tartışma için çok geç" diyerek reddetti.

Seçim Süreci Hızlanıyor

5 Kasım 2023'te gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken, Harris ile Trump arasında olası bir tartışma olup olmayacağı merak konusu. Harris'in seçim ofisi, 23 Ekim'de CNN'de Trump ile yüz yüze gelmeye hazır olduklarını bildirdi.

Trump’tan Destekleyici Yanıt

Harris’in çağrısına yanıt veren Trump, Kuzey Carolina'daki seçim mitinginde, "Başka bir tartışma programıyla ilgili sorun şu ki artık bunun için çok geç, (erken) oy verme işlemleri şimdiden başladı." ifadelerini kullandı.

Geçmiş Tartışmalar ve Anket Durumu

Harris, daha önce Joe Biden ile geçtiğimiz yıl 27 Haziran'da ilk canlı yayın tartışmasını yapmıştı. Harris ile Trump arasında ise ilk karşılaşma 10 Eylül 2023'te gerçekleşmişti.

ABD genelindeki anketlerde, Harris'in şu anki oy oranı %49,3 iken, Trump %47,4 oy desteği ile dikkat çekiyor.

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