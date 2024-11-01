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Trump-Harris Yarışı: Salıncak Eyaletlerde Rekabette Az Fark

Son anketlerde Donald Trump, Kamala Harris'in ufak farkla önünde. Salıncak eyaletlerdeki durum kritik önem taşıyor.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 19:49
Trump-Harris Yarışı: Salıncak Eyaletlerde Rekabette Az Fark

Trump ve Harris Arasındaki Kıyasıya Rekabet

Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım'da gerçekleştirilecek olan 60. başkanlık seçimlerine yönelik güncel anketler, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın Demokrat rakibi Kamala Harris'in önünde olduğunu göstermektedir.

Anket Sonuçları ve Genel Durum

Son verilere göre, anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) platformunda yapılan 14 anketin ortalamasında Trump, yüzde 48,4 oranıyla birinci, Harris ise yüzde 48,1 ile ikinci konumda bulunuyor.

Harris, Ekim ayının ortalarına kadar anketlerde az bir farkla önde gidiyordu fakat son iki hafta içerisinde Trump'ın önüne geçmeyi başaramadı. Uzmanlar, her iki adayın eşit şartlarda bir yarışta olduğunu ifade ediyor.

Çekişmeli Eyaletlerde Son Durum

Başkanlık seçim sonucun belirleyicisi olacak 7 salıncak eyaletin 5'inde Trump'ın sıralamada bir adım önde olduğu görülüyor. Bu eyaletlerdeki anket sonuçları ise şöyle:

  • Arizona: Trump +2,3
  • Nevada: Trump +0,9
  • Georgia: Trump +2,6
  • North Carolina: Trump +1,5
  • Pennsylvania: Trump +0,5

Öte yandan, Harris'in Michigan'da 0,8 ve Wisconsin'da 0,3 puanla önde olduğu da bildirilmektedir.

Seçimlerin Kaderi Ufak Farklara Bağlı

Seçimlerde 538 delege bulunuyor ve yeni ABD başkanı olabilmek için en az 270 delegenin kazanılması gerekmektedir. Salıncak eyaletlerdeki bu yakın farkların, final sonuçlarını büyük oranda etkileyeceği öngörülmektedir. Seçimi kazanan aday, 20 Ocak 2025'te gerçekleşecek yemin töreniyle göreve başlayacak.

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