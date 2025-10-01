Trump: Harvard'la Anlaşmaya Çok Yakınız — Üniversite 500 Milyon Dolar Ödeyecek

Anlaşma iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir federal hükümetin gündeminde olan Harvard Üniversitesi ile bir uzlaşıya "çok yakın" olduklarını söyleyerek, üniversitenin yaklaşık 500 milyon dolar ödeyeceğini açıkladı.

Oval Ofis'te gazetecilere konuşan Trump, Eğitim Bakanı Linda McMahon'un anlaşmanın son detayları üzerinde çalıştığını belirtti. Trump, "Yaklaşık 500 milyon dolar ödeyecekler ve meslek okulları işletecekler." ifadelerini kullandı ve Harvard'ın yapay zeka ve motorlar gibi alanlarda eğitim vereceğini kaydetti.

Harvard'ın tepkisi ve resmi incelemeler

Harvard Üniversitesi, Trump yönetiminin kampüsteki antisemitizm iddiaları nedeniyle federal yasayı ihlal ettiği yönündeki bulgularını reddetti. Üniversite, raporda çok sayıda hata olduğunu ve hukukun yanlış uygulandığını savundu.

Washington Post tarafından elde edilen belgelere göre Harvard, aylara yayılan bilgi taleplerine verdiği kapsamlı yanıtların yeterince dikkate alınmadığını, Yahudi öğrencilere yönelik alınan güvenlik önlemlerinin ve yapılan düzenlemelerin raporda göz ardı edildiğini belirtti.

Öte yandan ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, kampüste antisemitizmle ilgili şikayetlerin yeterince ele alınmadığı gerekçesiyle üniversitenin gelecekteki araştırma hibelerine ve federal fonlara erişimini sınırlamak üzere resmi süreç başlattı.

Süreç, dondurulan fonlar ve yasal mücadele

Federal hükümet, Filistin'e destek gösterileri ve çeşitlilik, eşitlik ile kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek Harvard da dahil olmak üzere birçok üniversitenin federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolar tutarındaki fon ile 60 milyon dolar değerindeki sözleşmeyi dondurma kararı almıştı. Üniversite ise bu kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek itiraz etmiş ve kararı engellemek için dava açmıştı.

Ağustos ayında çıkan haberlere göre, taraflar arasında milyarlarca dolarlık federal araştırma fonunun yeniden sağlanması karşılığında Harvard'ın 500 milyon dolar harcama yapmasını öngören bir uzlaşma görüşülüyordu. Boston Bölge Mahkemesi Yargıcı Allison Burroughs ise eylül başında Trump'ın fon dondurma kararını anayasaya aykırı bularak fonların üniversiteye aktarılmasının önünü açmıştı.