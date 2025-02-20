Trump, Hazine Bakanı Bessent'in Ukrayna Ziyaretini Eleştirdi

Trump'tan Gözlemler

ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent'in Ukrayna'ya yaptığı ziyarette "oldukça kaba" muamele gördüğünü dile getirdi.

Uçaktaki Açıklamalar

Trump, CNN kaynaklı haberine göre, Florida'dan Washington'a dönerken basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda Bessent'in durumuna dikkat çekti. Bessent'in Ukrayna'da, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le görüşme talebinin reddedildiğini aktararak, "Ona 'hayır' dediler ve Zelenskiy uyuyordu; görüşme için müsait değildi" ifadelerini kullandı.

Tehlikeli Yolculuk

Trump, Bessent'in bu ziyareti sırasında saatlerce "tehlikeli" bir tren yolculuğu yaptığını belirterek, "Oraya bir belge imzalatmak için gitti, fakat eli boş döndü. İlgili belgeyi imzalamadılar" şeklinde konuştu.