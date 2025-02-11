Trump, Hazine Bakanını Ukrayna'ya Gönderiyor: Zelenskiy ile Kritik Görüşme

Trump, Hazine Bakanı Bessent'i Ukrayna'ya Gönderiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent'i, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesi için Ukrayna'ya göndereceğini duyurdu. Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Hazine Bakanı Scott Bessent'i Ukrayna'ya Başkan Zelenskiy ile görüşmeye gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir an önce son bulması gerektiğini belirterek, bu savaşta yaşanan yıkım ve ölümlerden duyduğu üzüntüyü ifade etti. Ayrıca, "ABD, küresel olarak milyarlarca dolar harcadı ve karşılığında gösterilecek çok az şey var. Amerika güçlü olduğunda, dünya barış içindedir." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Bessent'in Görüşme Konuları

ABD medyasında yer alan iddialara göre, Bessent'in Ukrayna lideriyle, yaptırımlar, nadir toprak mineralleri ve ABD fonlarının nereye gittiği gibi kritik konuları görüşmesi gerektiği belirtiliyor.

Diğer yandan, Başkan Yardımcısı JD Vance'in sözcüsü, Vance'in de 14 Şubat'ta Almanya'da başlayacak Münih Güvenlik Konferansı'nda Zelenskiy ile bir araya geleceğini açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinlikte, Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un yakında Ukrayna'yı ziyaret edeceğini ve kendisinin de Zelenskiy ile "muhtemelen" bu hafta içinde görüşeceğini ifade etti.

Münih'te gerçekleştirilecek konferansın önemli gündem maddesi ise devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı olacak. Konferansa Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth de katılacak.