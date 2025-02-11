DOLAR
36,03 0%
EURO
37,35 0,04%
ALTIN
3.359,32 -0,14%
BITCOIN
3.468.641,05 -1,22%

Trump, Hazine Bakanını Ukrayna'ya Gönderiyor: Zelenskiy ile Kritik Görüşme

Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent'i Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmek üzere görevlendirdi. Görüşmenin detayları dikkatle takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 23:55
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 23:55
Trump, Hazine Bakanını Ukrayna'ya Gönderiyor: Zelenskiy ile Kritik Görüşme

Trump, Hazine Bakanı Bessent'i Ukrayna'ya Gönderiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent'i, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesi için Ukrayna'ya göndereceğini duyurdu. Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Hazine Bakanı Scott Bessent'i Ukrayna'ya Başkan Zelenskiy ile görüşmeye gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir an önce son bulması gerektiğini belirterek, bu savaşta yaşanan yıkım ve ölümlerden duyduğu üzüntüyü ifade etti. Ayrıca, "ABD, küresel olarak milyarlarca dolar harcadı ve karşılığında gösterilecek çok az şey var. Amerika güçlü olduğunda, dünya barış içindedir." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Bessent'in Görüşme Konuları

ABD medyasında yer alan iddialara göre, Bessent'in Ukrayna lideriyle, yaptırımlar, nadir toprak mineralleri ve ABD fonlarının nereye gittiği gibi kritik konuları görüşmesi gerektiği belirtiliyor.

Diğer yandan, Başkan Yardımcısı JD Vance'in sözcüsü, Vance'in de 14 Şubat'ta Almanya'da başlayacak Münih Güvenlik Konferansı'nda Zelenskiy ile bir araya geleceğini açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinlikte, Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un yakında Ukrayna'yı ziyaret edeceğini ve kendisinin de Zelenskiy ile "muhtemelen" bu hafta içinde görüşeceğini ifade etti.

Münih'te gerçekleştirilecek konferansın önemli gündem maddesi ise devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı olacak. Konferansa Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth de katılacak.

İLGİLİ HABERLER

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Libya ve BAE'den Uçuş Kısıtlamaları İçin Tarihi Mutabakat
2
Kayseri'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 241 Sikke ve 87 Obje Ele Geçirildi
3
Filistin Hükümeti Gazze'de Acil Müdahale İçin Barınak ve İlaç Gönderiyor
4
Büyükçekmece'de Polis Memuru Cihat Ermiş'i şehit eden sanık Muhammet Berke Çorak'ın yargılanması başladı!
5
Lübnan Başbakanı Selam, İsrail’in Çekilmesini İstiyor
6
BM Raportörlerinden Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!