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Trump, Hegseth'i Değiştirebilir: Savunma Bakanı Adayı DeSantis Olabilir

Trump, cinsel saldırı iddialarıyla gündem olan Hegseth'in yerine DeSantis'i Savunma Bakanı adayı olarak değerlendirebilir.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 13:36
Trump, Hegseth'i Değiştirebilir: Savunma Bakanı Adayı DeSantis Olabilir

Trump, Hegseth'in Yerine DeSantis'i Görebilir

ABD'de seçimi kazanmış Başkan Donald Trump, olası kabinesinde Savunma Bakanı olarak aday gösterdiği Pete Hegseth'in yerine Florida Valisi Ron DeSantis'i düşündüğü öne sürüldü.

Hegseth'e Yönelik Eleştiriler

Wall Street Journal Gazetesi'nin haberine göre, Fox News sunucusu Hegseth, cinsel saldırı iddiaları ve Müslümanlarla ilgili tartışmalı ifadeleri nedeniyle yoğun eleştirilerin hedefi oldu. Bu gelişmelerin ardından Trump'ın, Hegseth'in kabine adaylığında değişiklik yapmak istediği belirtildi.

Florida Valisi DeSantis, Cumhuriyetçi Partinin başkan aday adaylığı için düzenlenen ön seçimlerde Trump'a karşı yarışmıştı. Hegseth, hakkındaki cinsel saldırı iddialarını reddederek, olayın "rızaya dayalı" olduğunu savundu.

Mahkeme Kayıtları ve Geçmişi

Mahkeme kayıtlarında, Hegseth'in 2017'deki suçlamalar zamanında, 3 çocuğu bulunan ikinci eşiyle boşanma sürecinde olduğu ve bu boşanmanın sebebinin, Fox News yapımcısı olan mevcut eşinden de bir çocuğunun olduğunun ortaya çıkması olduğu ifade edildi. Ayrıca, ABD medyası Hegseth'in ilk evliliğinin de 2009 yılında "sadakatsizlik" nedeniyle sona erdiğini aktardı.

Hegseth'in 2015 yılında bir gaziler grubunun etkinliğinde sarhoş olarak "Tüm Müslümanları öldürün" diye bağırdığı iddiaları da dikkat çekti.

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