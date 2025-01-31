Trump, Helikopter ve Uçak Kazası Hakkında Tartışmalı Açıklamalarda Bulundu

Trump Olay Yerini Ziyaret Etmeyecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak tarihinde Washington yakınlarında meydana gelen askeri helikopter ile yolcu uçağının çarpışması sonucunda yaşanan kazada olay yerini ziyaret edip etmeyeceğine dair sorulara ilginç yanıtlar verdi. Bir basın toplantısında konuşan Trump, "Siz söyleyin, olay yeri neresi? Su mu? Yüzmeye gitmemi mi istiyorsunuz?" diyerek dikkat çekti.

67 Kişiyi Kayıp!

Öte yandan, kazanın hemen ardından gerçekleştirilen açıklamalarda, 67 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kazada, 60 yolcu ve 4 mürettebat taşıyan uçak ile 3 askeri personelin bulunduğu helikopter, Potomac Nehri'ne düşmüştü. Yetkililer, bu trajik olayda kurtulan olmadığını açıkladı.

Hava Trafik Kontrolü Eleştirildi

Trump, kaza ile ilgili düzenlediği brifingde Ronald Reagan Havalimanı kulesinin helikopteri son anda uyardığını belirtirken, kazanın önlenememesinin nedenlerinden birinin de bu geç uyarılar olduğunu ifade etti. Trump, hava trafik kontrolörlerinin gerçekleştirdiği uyarıların çok geç geldiğini vurgulayarak, "Bazı uyarıları yaptılar ama bunlar çok çok geç yapıldı. Neredeyse kazadan birkaç saniye önce verilmiş gibiydi." şeklinde konuştu. Başkan, bu tür durumlar için en zeki ve psikolojik olarak en iyi durumdaki insanların alınması gerektiğini vurguladı.