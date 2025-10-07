Trump: 'Herkesin anlaşmaya uymasını sağlayacağız' — Gazze Ateşkesi

Yayın Tarihi: 07.10.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 20:14
Oval Ofis açıklaması: Müzakereler sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes anlaşmasının sağlanmasından ve esirlerin serbest bırakılmasından sonra İsrail'in saldırılarına yeniden başlamayacağına dair nasıl garanti vereceği konusunda, "Herkesin anlaşmaya uymasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'yi Oval Ofis'te ağırlarken basın mensuplarının Orta Doğu gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Mısır'a bir heyetin gittiğini ve yeni bir heyetin de henüz yola çıktığını belirterek, müzakere sürecinin devam ettiğinin altını çizdi.

"Gazze ile ilgili çok ciddi müzakereler yapıyoruz. Orta Doğu'da barışın sağlanabileceğini düşünüyorum." diyen Trump, hem bölgedeki ülkelerin hem de uluslararası kamuoyunun bu anlaşmayı desteklediğini söyledi.

Bir gazetecinin, "Arap ortaklarınıza, esirler serbest bırakıldıktan sonra İsrail'in saldırılarına yeniden başlamayacağına dair ne tür garantiler veriyorsunuz?" sorusuna Trump, "En önemli garanti şu ki bu anlaşma gerçekleşirse, eğer gerçekleşirse diyorum çünkü halen müzakereler devam ediyor, o zaman elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çok güçlü bir konumdayız. Herkesin anlaşmaya uymasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde yanıt verdi.

Trump, ateşkesin sağlanmasının sadece Gazze'yi değil, tüm Orta Doğu'yu olumlu etkileyeceğini belirterek, "Gördüğüm kadarıyla bu planı desteklemeyen ülke yok. Orta Doğu'da gerçekten bir şeyler yapma şansımız var." dedi.

İsrail ile Filistin arasındaki mücadelenin uzun sürdüğünü vurgulayan Trump, söz konusu anlaşmanın sağlanması halinde bu "savaşa" son vermeye çok yakın olduklarını savunarak, "Milyonlarca insanın öldürüldüğü onca yılın ardından Orta Doğu'ya barış getirecek bir anlaşma imzalamaya çok yaklaştık. Orta Doğu'ya barış getirme şansımız var."

