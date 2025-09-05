Trump: "Hindistan ve Rusya'yı Çin'e kaptırdık"

Trump: "Hindistan ve Rusya'yı en karanlık ve derin Çin'e kaptırdık"

Trump, liderlerin fotoğrafını paylaşarak uyarıda bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Rusya'nın Çin ile güçlenen ilişkilerine ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Görünüşe bakılırsa Hindistan ve Rusya'yı en karanlık ve derin Çin'e kaptırdık." ifadesini kullandı.

Trump, ABD merkezli Truth Social platformundaki hesabından, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin bir arada olduğu bir fotoğraf paylaştı ve son dönemdeki işbirliğine dikkat çekti.

Başkan Trump, 2 Eylül'de katıldığı bir radyo programında ise Rusya ile Çin arasında oluşabilecek "güç ekseninden endişe duymadığını" vurgulamış; bu ülkelerin askeri güçlerini asla ABD'ye karşı kullanmayacaklarını savunmuş ve "İnanın bana, bu, yapabilecekleri en kötü şey olur." demişti.

Temmuz sonunda Trump'ın Hindistan'a, "Rus petrolü aldığı" gerekçesiyle yüzde 25'in üzerine ilave yüzde 25 gümrük tarifesi uygulama kararı alması, iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırmıştı.

Öte yandan, Şi'nin son günlerde Hindistan ve Rusya liderleriyle gerçekleştirdiği zirveler, Asya'daki diplomatik dengelerin Pekin'in lehine kaydığı yorumlarını beraberinde getirdi.