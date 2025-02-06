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Trump İçin Arap Amerikalılar Grubu, İsim Değişikliğine Gitti

ABD'de 'Trump İçin Arap Amerikalılar' grubu, Trump'ın Gazze planı sonrasında 'Barış İçin Arap Amerikalılar' olarak değişti.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 00:52
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 00:52
Trump İçin Arap Amerikalılar Grubu, İsim Değişikliğine Gitti

ABD'de, Donald Trump'a başkanlık seçimleri döneminde destek veren "Trump İçin Arap Amerikalılar" isimli Müslüman grup, Trump'ın Gazze planının ardından isim değiştirdi.

Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin daha iyi olacağına dair açıklamalarının ardından grup, ismini "Barış İçin Arap Amerikalılar" olarak güncelledi.

Yeni isimle ilk basın toplantısını düzenleyen Michigan merkezli grup, Trump'ın Gazze'deki enkazı temizleme planını takdirle karşıladı ve "Filistinlilerin herhangi bir nedenle tarihi Filistin'in dışına taşınmasına kesinlikle karşıyız." ifadesini kullandı.

Ayrıca, Ramallah Filistin Amerikan Federasyonu tarafından yapılan bir açıklamada, "Bir halkın anavatanından uzaklaştırılması, insan hakları ve uluslararası hukuk ihlali olup, hiçbir koşulda haklı gösterilemez." denildi.

Federasyon, Trump yönetimini, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını tanımaya çağırdı.

Michigan'ın Dearborn Belediye Başkanı Abdullah Hammoud, X platformundan yaptığı açıklamada Gazze'yi devralma önerisinin devam eden bir soykırımın yeni bir bölümü olduğunu belirtti.

Trump, 1 Kasım 2024'te başkanlık seçimleri öncesinde Dearborn'u ziyaret ederek Orta Doğu'ya barış getireceği sözünü vermişti. Daha önce, görevi sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı ortak basın toplantısında, Gazze'yi devralacaklarını ve bölgedeki yıkımın sorumluğunun ABD’ye ait olacağını belirtmişti.

Trump, Gazze'nin tamamen yerle bir olduğunu ve oradaki Filistinlilerin komşu ülkelerde yeni yerleşim yerlerine gitmesinin daha iyi olacağına dair görüşlerini dile getirmişti.

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