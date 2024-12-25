Trump, İdam Cezalarına Devam Edeceğini Açıkladı

Trump, İdam Cezası Uygulamalarına Yeniden Başlayacak

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden'ın idam cezasına çarptırılan 37 mahkumun cezasını ömür boyu hapse çevirme kararını sert bir dille eleştirdi. Trump, bu kararın kabul edilemez olduğunu ve idam cezasını kararlılıkla uygulamaya devam edeceğini ifade etti.

Biden'ın Kararı Kurbanlara Saygısızlık

Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada Trump, Biden'ın idam cezası verilen mahkumların cezalarını hafifletme kararının kurbanların ailelerine karşı bir saygısızlık olduğunu savundu. Trump, "Joe Biden, ülkemizdeki en kötü 37 katilinin idam cezasını hafifletti. Her birinin işlediği suçları duyduğunuzda, bu kararı nasıl aldığına inanamayacaksınız. Bu anlamsız bir karar. Kurbanların yakınları ve arkadaşları daha da fazla etkilendi. Bunun olduğuna inanamıyorlar," ifadelerini kullandı.

Trump'ın İdam Cezasına Bakışı

Trump, başkanlık görevi sırasında federal idam cezası uygulamalarını kararlılıkla sürdüreceğini taahhüt etti. Biden, önceki gün yaptığı açıklamada, idam cezası bekleyen 40 federal mahkumdan 37'sinin cezasını, şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapse çevirdi. Biden, idam cezasının uygulanmasına karşı olduğunu vurgulayarak, "Yeni bir yönetimin benim durdurduğum idam cezalarını yeniden başlatmasına vicdanım izin vermez," şeklinde yorum yaptı.

Biden'ın Geçici Moratoryumu

2021'de federal mahkumların idam cezalarına karşı olduğunu belirten Biden, bu cezaları geçici olarak durdurmak amacıyla bir moratoryum ilan etmişti. Öte yandan, Donald Trump seçim kampanyası sırasında uyuşturucu ve insan kaçakçılarının idam cezası alması gerektiğine dair görüşlerini dile getirmişti.