Trump ile Ahmed eş-Şara'nın Beyaz Saray'daki 'Victory 45-47' Hediye ve Esprili Diyaloğu

Yayın Tarihi: 13.11.2025 00:02
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 00:02
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz pazartesi günü Beyaz Saray'da ağırladığı Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile yaptığı görüşme sırasında samimi ve esprili anlara sahne oldu. Trump'ın görüşmede, kendi markası olan Victory 45-47 parfümünü hem eş-Şara'ya hem de toplantıda bulunan Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'ye sıkarak hediye ettiği ortaya çıktı.

Şişesinin üzerinde kendisini temsil eden altın renkli bir heykel ve küçük kaidesinde de Donald Trump imzası bulunan, 249 dolar fiyatlı Victory 45-47 parfümü 'En güzel koku' olarak takdim eden Trump, görüşmede 'Bunu siz alın, diğeri de eşiniz için' dedi.

Hediyenin ardından Trump, Suriyeli lidere esprili bir soruyla yönelerek 'Kaç eşiniz var?' diye sordu. Eş-Şara, gülerek 'Bir' cevabını verdi. Trump da buna karşılık 'Söz konusu siz olduğunuzda bunu bilemezdim, öyle değil mi?' diyerek sohbeti lakayt bir tonda sürdürdü.

Görüşme sırasında Trump, eş-Şara hakkında 'çok güçlü bir lider' ve 'zorlu adam' ifadelerini kullanarak, 'Kendisi oldukça zorlu bir yerden geliyor' şeklinde övgüde bulundu. İkili arasındaki bu görüntüler ve anlar, Trump'ın kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaştığı fotoğrafla birlikte geniş yankı buldu.

Bu buluşma, ABD ile Suriye ilişkilerinde son dönemde yaşanan değişimin de bir parçası olarak değerlendiriliyor. ABD, Beşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra Suriye hükümetine yönelik yaptırımları kaldırmış ve yıllar süren izolasyonun ardından ABD'nin Suriye ile ilişkilerinde yeni bir dönem başlatıldığını bildirmişti.

