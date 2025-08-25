Trump İmzaladı: ABD Bayrağını Yakanlara 1 Yıl Hapis

Trump Oval Ofis'te İmzaladı: Bayrak Yakana 1 Yıl Hapis

ABD Başkanı Donald Trump, ABD bayrağını yakan kişilere 1 yıl hapis cezası öngören bir başkanlık kararnamesini imzaladı.

Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninde bir dizi başkanlık kararnamesini onaylayan Trump, bayrak yakanlara yönelik yeni yaptırımı uygulamaya koydu.

Trump, imzanın ardından, "Eğer bayrak yakarsan, bir yıl hapis cezası alırsın, erken tahliye yok, hiçbir şey yok. Bir yıl hapis cezası alırsın." ifadelerini kullandı ve bayrak yakmanın "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirilmesine açıkça karşı olduğunu belirtti.

Kefalet Uygulamasına Son

Trump ayrıca, suçluların mahkeme öncesi kefalet ödemeden serbest bırakılmasını sonlandıracak bir başkanlık kararnamesini de imzaladı.

Bu uygulamanın, bazı suçluların ödeme yapmadan serbest kalarak suç oranlarını artırdığı gerekçesiyle kaldırıldığını söyledi.

"Yaptığımız düzenlemelerle şu anda Washington, ülkenin en güvenli yeri haline geldi."