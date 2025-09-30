Trump'ın 20 Maddelik Gazze Planı Hamas'a Ulaştı: Mısır ve Katar İletişimde

Trump'ın 20 Maddelik Gazze Planı Hamas'a Ulaştı

Mısır ve Katar, öneriyi Hamas'a iletti; Hamas değerlendirme sürecinde

Mısır ve Katar'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki savaşı sonlandırmayı hedefleyen 20 maddelik çözüm planını Hamas'a ilettiği bildirildi.

El-Kahire News kanalının, ismini açıklamadığı bir Mısırlı emniyet yetkilisine dayandırdığı habere göre, Katar ve Mısır, Trump tarafından açıklanan planın bir nüshasını Hamas'a ulaştırdı.

Haberde, Hamas'ın Katar ve Mısır'a planı "olumlu ve objektif bir şekilde inceleyeceğini" ilettiği belirtildi. Katar ve Mısır'dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Filistinli kaynaklar da Başkan Trump'ın Gazze planının bir nüshasının Hamas'a geçtiğini doğrularken, kaynaklar Hamas'ın planı diğer Filistinli gruplarla birlikte değerlendireceğini vurguladı.

Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi, El-Aksa televizyonu'na yaptığı açıklamada, Trump tarafından açıklanan planın İsrail'in düşüncesine yakın olduğunu savundu. Merdavi, planın maddelerinin muğlak, boşluklarla dolu ve güvence içermediğini, amacının ise Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik uluslararası desteği baskılamak olduğunu iddia etti.

Merdavi ayrıca, Hamas'ın öneriyi inceleyeceğini ve bunu diğer Filistinli gruplarla görüşeceklerini belirtti. Hamas, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını içermeyen ve halkı katliamlardan korumayan hiçbir teklifi kabul etmeyeceklerini ifade etti.

ABD Başkanı Trump daha önce "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" başlığıyla 20 maddeden oluşan önerisini açıklamıştı.