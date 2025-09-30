Trump'ın 20 Maddelik Gazze Planına 8 Ülkeden Ortak Destek

Ortak açıklama: ABD ile iş birliği ve barış taahhüdü

Açıklama Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır Dışişleri Bakanları tarafından, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı 20 maddelik önerisinin açıklanmasının ardından yayımlandı.

Açıklamada, Trump'ın liderliği ve Gazze'deki savaşı sona erdirmeye yönelik samimi çabalarının memnuniyetle karşılandığı ve barışa giden yolu bulma konusundaki iradesine güven duyulduğu vurgulandı. Bölgedeki barışın sağlanmasında ABD ile ortaklığın önemi öne çıkarıldı.

Bakanların, bölge halkları için barış, güvenlik ve istikrarı temin edecek şekilde, anlaşmanın sonuçlandırılması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla ABD ve ilgili taraflarla olumlu ve yapıcı şekilde angaje olmaya hazır olduklarını teyit ettikleri bildirildi.

Ortak açıklamada yer alan ifadeler:

"Bakanlar ayrıca, Gazze'deki savaşı sona erdirmek için ABD ile birlikte çalışmaya yönelik ortak taahhütlerini bir kez daha teyit etmişlerdir. Bu kapsamlı anlaşma, Gazze'ye yeterli insani yardımın kesintisiz ulaştırılmasını, Filistinlilerin yerinden edilmemesini, rehinelerin serbest bırakılmasını, tüm tarafların güvenliğini garanti altına alacak bir güvenlik mekanizmasını, İsrail'in tam geri çekilmesini, Gazze'nin yeniden inşasını ve uluslararası hukuka uygun olarak, Gazze'nin Batı Şeria ile tam entegrasyonunu öngören iki devletli çözüm temelinde adil bir barış yolunun oluşturulmasını içermektedir. Bu unsurların, bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından kilit önemde olduğu vurgulanmaktadır."