Trump'ın '51. Eyalet' İfadesi Kanadalıları Birleştirdi

Trump'ın Kanada'nın '51. eyalet' olabileceği söylemi, Kanadalıların milli birliklerini pekiştirdi ve sosyal medyada yankı buldu.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 00:39
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 00:39
Trump'ın '51. Eyalet' İfadesi Kanadalıları Birleştirdi

Trump’ın Söylemi Gerilim Yarattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'nın "51. eyalet" olarak ABD'ye katılması yönündeki ifadeleri, iki ülke arasında gerginliğe yol açarken, bu durum özellikle buz hokeyi maçlarında Kanadalıları bir araya getirdi.

Buz Hokeyinde Milli Birlik

Son olarak oynanan buz hokeyi maçında yaşananlar, Trump’a yönelik tepkilerin sosyal medyada yoğun bir şekilde dile getirilmesine neden oldu. Kanada'nın muhalefet partisi Muhafazakar Parti Başkanı Pierre Poilievre, Kanada'nın ABD ile oynanan maçı kazanmasının ardından sosyal medya platformu X'te, "Kanada'nın oyunu. Kanada'nın efsanesi. Gerçek Kuzey, güçlü, özgür ve altın." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Poilievre'nin bu paylaşımı, Kanadalılar arasında büyük destek bulurken, bazı kullanıcılar tarafından ABD'nin sembolü beyaz başlı kartalKanada kazı görsellerinin yapay zeka yardımıyla oluşturulduğu dikkat çekti.

Trump Destekçileri Tepki Verdi

Trump'a destek veren bazı sosyal medya kullanıcıları, Kanada'nın buz hokeyine dair tek bir gurur kaynağı olduğunu savunarak, Trump'ın görüşlerini yineledi. Bu durum, buz hokey maçını bir milli birlik gösterisine dönüştürdü.

Oynanan bu maçta, Trump'ın Kanada ile ilgili görüşleri, sahada da yankı buldu. Maç öncesi Kanada Milli Marşı'nı seslendiren Chantal Kreviazuk, "hepimizin" sözlerini "yalnızca bizim" olarak değiştirdi. Kreviazuk’un danışmanı, bu değişikliğin nedeninin Trump'ın Kanada'ya yönelik açıklamaları olduğunu vurguladı.

Başbakan Trudeau'dan Sert Yanıt

Maç sonrası Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medya üzerinden Trump'a gönderme yaparak, "Ülkemizi alamazsınız, maçımızı da." ifadesini kullandı. Trump’ın Kanada’ya yönelik "51. eyalet" ifadeleri, ülkede vatanseverlik duygularını artırdı. Kanada Bayrağı Günü tatili için bayrak satışı geçen yıla oranla iki katına çıktı.

Trump’ın Gümrük Vergisi Tehditleri

Trump, Meksika ve Kanada gibi ülkelerden gelen ürünlere %25 vergi uygulama tehditinde bulunmuş, daha sonrasında bu vergi uygulamalarını bir ay ertelemiştir.

Trump, yemin etmeden önce Kanada'nın ABD'ye katılmasını birkaç kez dile getirmiş ve Trudeau hakkında "vali" ifadelerini kullanarak, Kanada'nın ABD'nin parçası olmak istediği yönünde iddialarda bulunmuştu. Trudeau'nun istifa açıklaması sonrası Trump, ülkedeki ticaret açıklarını daha fazla sürdüremeyeceklerini öne sürmüştü.

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