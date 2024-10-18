Trump'ın 6 Ocak Davası Belgeleri Sansürlü Yayınlandı

Trump'ın 6 Ocak Davası ile İlgili Belgeler Açıklandı

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın, 6 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen Kongre baskınındaki rolü ve 2020 başkanlık seçim sonuçlarına müdahale girişimiyle ilgili davasında, Özel Yetkili Savcı Jack Smith tarafından toplanan belgeler sansürlü olarak kamuoyuna sunuldu.

Sansürlenen Belgelerin İçeriği

Toplamda 1889 sayfadan oluşan belgelerinin büyük bölümü tamamen sansürlenmiş durumda. Sansürlenen sayfaların genelde jüri tutanakları ve FBI ile yürütülen soruşturma sürecindeki görüşmelere dair notlar içerdiği düşünülüyor.

Açıklanan Belgelerin İçeriği

Yayınlanan belgeler ise başta ABD Temsilciler Meclisi Seçmen Komitesi tarafından yayımlanan 6 Ocak ile ilgili tutanaklar, Trump'ın sosyal medya paylaşımları ve eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'in otobiyografisi gibi kamuya açık materyallerden oluşuyor. Uzmanlar, söz konusu belgelerin, Savcı Smith'in Trump'a karşı dava açmak için kullandığı kanıtların ne olduğu hakkında bilgi veriyor olabileceğini belirtiyor.

Trump'ın Avukatlarından Talep

Trump'ın avukatları, belgelerin seçim tarihine kadar gizli kalmasını istemişti. Yargıç Tanya Chutkan, bu talebi reddederek, "Mahkeme, kamuoyunun erişim hakkına sahip olduğu bilgileri, olası siyasi sonuçları nedeniyle gizli tutarsak bu da seçime müdahale gibi görünebilir," dedi.

Mahkemede Devam Eden Dava Süreci

Eski Başkan Trump, 6 Ocak olayları ve seçim sonuçlarına müdahale iddialarını reddederek, bu davanın düşürülmesi için temyiz mahkemesine başvurmuştu. Yüksek Mahkeme, Trump'ın belli konularda "dokunulmazlığı" olduğuna hükmetmişti. Ancak bu dokunulmazlık, özel eylemleri için geçerli değil.

Ayrıca, Savcı Smith, 2 Ekim'de Trump'ın işlediği suçların özel alana girdiğini savunan yeni bir iddianame hazırladı ve eski başkanın diğer vatandaşlarla eşit muamele görmesi gerektiğini belirtti. Yargıç Chutkan, Trump'ın ekibine 7 Kasım'a kadar iddianameye yanıt vermesi için süre tanıdıktan sonra, her iki tarafın başvurularını inceleyecek.