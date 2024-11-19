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Trump'ın Adalet Bakanı Adayı Gaetz'e Cinsellik ve Uyuşturucu Suçlaması

Donald Trump'ın Adalet Bakanı adayı Matt Gaetz, cinsel ilişki için kadınlara para ödediği suçlamalarıyla karşı karşıya.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 20:52
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 20:52
Trump'ın Adalet Bakanı Adayı Gaetz'e Cinsellik ve Uyuşturucu Suçlaması

Gaetz'in Aleyhine Cinsel İlişki İddiaları

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Adalet Bakanlığına aday gösterdiği eski Kongre üyesi Matt Gaetz, iki kadının cinsel ilişki için para ödemesi yaptığına dair ciddi suçlamalarla karşı karşıya. Bu durum, Temsilciler Meclisi Etik Komisyonu'nda yürütülen bir soruşturmada gündeme geldi.

Kadınların İddiaları

Amerikan CBS News kanalına konuşan bu kadınların avukatı Joel Leppard, müvekkillerinin Venmo uygulaması aracılığıyla Gaetz'ten para aldıkları yönündeki ifadelerini kamuoyuyla paylaştı. Leppard ayrıca, Gaetz'in uyuşturucu madde istediğini de belirtti.

Buna ek olarak, kadınlardan birinin, Gaetz'in 17 yaşındaki bir genç kızla cinsel ilişkiye girdiğini gördüğünü ileri sürdüğü duyuruldu.

Gaetz'in Cevabı ve Soruşturma Gelişmeleri

Gaetz, tüm iddiaları reddederek, suçlamaların Demokratların siyasi uydurması olduğunu savundu. Öte yandan, Temsilciler Meclisi Etik Komitesinin yarın toplanması ve Gaetz ile ilgili raporun kamuoyuna açıklanıp açıklanmayacağı konusunu görüşmesi bekleniyor.

Geçen hafta Temsilciler Meclisi üyeliğinden istifa eden Gaetz üzerinde, Komite'nin yasal bir yaptırım gücü bulunmadığı ancak söz konusu raporun yayımlanmasının, Gaetz'in Adalet Bakanlığı sürecini zorlaştırabileceği ifade ediliyor. Etik Komitesi, cinsel taciz ve uyuşturucu kullanma suçlamalarıyla ilgili daha önce bir soruşturma yürütmüştü.

Kamuoyundaki baskıya rağmen Trump'ın, söz konusu raporun açıklanmasına karşı çıktığı gelen bilgiler arasında.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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