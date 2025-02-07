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Trump'ın Adayı Russell Vought, Senato'dan Onay Aldı

Russell Vought, Trump'ın Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü olarak Senato'dan onay aldı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 04:31
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 04:31
Trump'ın Adayı Russell Vought, Senato'dan Onay Aldı

Russell Vought, Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Oldu

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü adayı Russell Vought'u onayladı. Yapılan oylamada, Vought 53 "evet" oyuna karşılık 47 "hayır" oyu alarak göreve gelmesi kesinleşti.

Senato'da Tartışmalı Onay Süreci

Oylama sonucunda Vought, Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü olarak atanmış oldu. Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Vought'u "en uç gündeme sahip, en radikal aday" olarak tanımladı. Vought'un, federal düzenlemeleri geri çekme ve düzenleyici süreçleri sadeleştirme yönünde adımlar atması bekleniyor.

Vought'un Hedefleri

"Proje 2025"in önde gelen isimlerinden biri olan Vought, Senato İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komitesi'nde düzenlenen onay oturumunda, hükümeti kapatmak için baskı yapmayacağını belirtti. Ayrıca, Trump'ın ilk döneminde bütçe direktörlüğü ekibinde görev aldığını ve o dönemde hükümetin 35 gün boyunca tarihin en uzun süre kapanmasını yaşadığını hatırlattı. Vought, bunun federal hükümet üzerinde önemli etkileri olduğunu vurguladı.

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