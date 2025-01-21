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Trump'ın Adayı Stefanik: 'İsrail'in Batı Şeria'da Hakkı Var'

Elise Stefanik, Batı Şeria'da İsrail'in hakları olduğunu savundu ancak Filistinlilerin devlet kurma hakkına dair olumlu yanıt vermedi.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 23:04
Trump'ın Adayı Stefanik: 'İsrail'in Batı Şeria'da Hakkı Var'

Trump'ın BM Daimi Temsilci Adayı Elise Stefanik'in Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği'ne aday gösterilen Elise Stefanik, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da hak sahibi olduğunu savundu. Stefanik, bu görüşünü Senato Dış İlişkiler Komitesindeki onay oturumunda ifade etti.

İsrail'in İncil'den Doğan Hakları

Stefanik, Demokrat Senatör Chris Van Hollen ile gerçekleştirdiği soru-cevap bölümünde, İsrail'in Batı Şeria'da İncil'den doğan bir hakkı olduğunu belirtti. Van Hollen'ın, "İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve eski Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir gibi isimlerin İsrail'in bu topraklar üzerindeki haklarını savunduğunu" hatırlatması üzerine, ''Evet'' şeklinde yanıt verdi.

Filistinlilerin Hakları Üzerine Çelişkili Yanıtlar

Stefanik, Van Hollen'ın Filistinlilerin kendi devletlerini kurma hakkına dair sorularına net bir cevap vermekten kaçındı. Van Hollen, Orta Doğu barışının sağlanabilmesi için Filistinlilerin haklarının korunmasının önemine dikkat çekti ve bu konuda BM Güvenlik Konseyi'nin rolünün büyük olduğunu vurguladı.

Filistin'in Zorlu Durumu

Stefanik, Filistin halkının mevcut zor durumu için Hamas'ı gerekçe göstererek, Filistinlilerin insan hakları ve kendi geleceklerini belirleme hakları konusundaki tutumunu belirsiz bıraktı. Van Hollen, Stefanik'in görüşlerinin barış sürecini olumsuz etkileyebileceğini belirterek, bu perspektifle ilerlemenin zorluklarına işaret etti.

Elise Stefanik, geçmişteki İsrail yanlısı açıklamaları ile dikkat çekmişti ve Trump'un bu göreve aday göstermesi, onun mevcut politikalarını daha da ön plana çıkardı.

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