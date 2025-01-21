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Trump'ın Adayı Stefanik'ten Tartışmalı İsrail Açıklamaları

Trump’ın BM Daimi Temsilcisi adayı Elise Stefanik, İsrail’in Batı Şeria'da hakkı olduğunu savundu, Filistinlilerin devlet kurma hakkı konusunda belirsiz kaldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 23:48
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 23:48
Trump'ın Adayı Stefanik'ten Tartışmalı İsrail Açıklamaları

Trump'ın Adayı Elise Stefanik'ten İsrail İddiaları

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği için aday gösterilen Elise Stefanik, gündemdeki tartışmaları alevlendiren açıklamalar yaptı. Stefanik, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in haklarına dair çarpıcı iddialarda bulundu.

İsrail'in 'İncil'den Doğan Hakkı'

Senato Dış İlişkiler Komitesindeki onay oturumunda Stefanik, İsrail'in Batı Şeria'daki varlığına dair sorulara yanıt vererek, bölgedeki haklarının İncil'den doğduğunu öne sürdü. Senatör Chris Van Hollen ile gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde, İsrail’in işgal altındaki topraklara dair tutumunu destekleyerek, 'Evet' yanıtı verdi.

Filistinlilerin Devlet Kurma Hakkı Üzerine Belirsizlik

Senatör Van Hollen, Stefanik'e, Filistinlilerin kendi devletlerini kurma hakkı hakkında net bir görüş bildirmesi gerektiğini hatırlattı. Ancak, Stefanik bu konuda kesin bir olumlu yanıt vermekten kaçındı. Van Hollen, Orta Doğu barışının sağlanması için Filistinlilerin haklarının da korunması gerektiğini belirtti ve mevcut görüşlerin, barış sürecine zarar verebileceğine dikkat çekti.

UNWRA ve Finansman Meselesi

Stefanik, oturumda aynı zamanda BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilerle Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNWRA) fonlarının kesilmesi yönünde oy kullandığını ve bu görüşünü savundu. UNWRA ile Hamas arasında ilişki olduğu iddialarını dile getirerek, ABD vergi mükelleflerinin fonlarının terörizme aktarılmasına karşı kesin bir duruş sergilediklerini vurguladı.

Joe Biden Yönetimine Eleştiriler

Stefanik, ABD'nin BM'deki duruşunun daha kararlı olması gerektiğini ifade ederek, mevcut yönetimi eleştirdi. Ayrıca, kendisi gibi İsrail yanlısı görüşleriyle tanınan Stefanik, Trump’ın politikalarının arkasında durmakta kararlı olduğunu gösterdi.

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