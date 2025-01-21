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Trump'ın Af Kararnamesiyle 6 Ocak Kongre Baskınına Karışan Liderler Serbest Bırakıldı

Trump, 6 Ocak Kongre baskınına karışan aşırı sağcı liderlere af çıkardı. Proud Boys ve Oath Keepers üyeleri hapisten salındı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 23:50
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 23:50
Trump'ın Af Kararnamesiyle 6 Ocak Kongre Baskınına Karışan Liderler Serbest Bırakıldı

Trump'ın Kararnamesi ve İnşaatı

ABD Başkanı Donald Trump, görevdeki ilk gününde imzaladığı af kararnamesi ile 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına karışan aşırı sağcı grupların liderlerinin mahpuslardan serbest bırakılmasını sağladı. Proud Boys ve Oath Keepers gibi Trump destekçisi grupların liderleri, söz konusu af doğrultusunda hapisten çıktı.

Açık Alan Gösterileri

Trump'ın af kararnamesi, yaklaşık 1600 kişinin hapiste bırakılmasına olanak tanırken, Enrique Tarrio ve Stewart Rhodes gibi tanınmış isimler de serbest kaldı. Tarrio’nun hapisten çıkışı sırasında, bir grup Proud Boys üyesi, ellerinde Amerikan bayrakları taşıyıp, "Hiç kimse geride bırakılmayacak" ve "Birinci günden itibaren tüm j6 rehinelerini affedin" ifadelerinin yer aldığı pankartlarla destek gösterisi gerçekleştirdi.

Hapis Cezaları ve Suçlamalar

Koronavirüs pandemisi sürecinde dikkat çekici bir gündem oluşturan Kongre baskınındaki rolleri sebebiyle isyanı organize etmek ve komplo kurmak suçlarından yargılanan Tarrio, Eylül 2023'te 22 yıl, Rhodes ise Mayıs 2023'te 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu iki isim, Kongre baskını davalarında en uzun hapis cezası alan isimler olarak kayıtlara geçti.

Trump'ın Açıklamaları

Trump, af kararını imzalarken, "Bunlar rehine," diyerek, 6 Ocak olaylarında suçlananların serbest bırakılmasına dair umutlarını dile getirdi. "Açıkçası bu geceden itibaren dışarı çıkmalarını umuyoruz; onlar da bunu bekliyor," ifadelerini kullandı.

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