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Trump'ın Başkanlığı Fosil Yakıt Üretimini Artıracak mı?

Uzmanlar, Trump'ın başkanlığı döneminin fosil yakıt üretimini artırarak iklim değişikliğiyle mücadeleye olumsuz etkisi olabileceğini belirtiyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 11:01
Trump'ın Başkanlığı Fosil Yakıt Üretimini Artıracak mı?

Trump Döneminde Fosil Yakıt Üretiminde Artış Bekleniyor

Uzmanlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın fosil yakıt üretiminde artış sağlayacak politikalarının küresel iklim değişikliği mücadelesini olumsuz etkileyebileceğini düşünüyor.

5 Kasım'daki ABD başkanlık seçiminde Trump'ın zaferinin ardından, Washington yönetiminde iklim politikalarında ne gibi değişiklikler olacağı tartışmaları gündeme geldi. Trump'ın ilk döneminde iklim düzenlemelerine karşı çıkan ve ABD'yi Paris Anlaşması'ndan çeken bir tutum sergilediği biliniyor.

Uzman Görüşleri: Enerji Üretiminde Hızlanma

Uluslararası çevre politikaları danışmanı Dr. Onur Kolçak, Trump'ın başkanlığının fosil yakıt odaklı bir enerji üretim yarışına neden olacağını belirtti. Kolçak, "ABD'nin hızla enerji üretim yarışına katılması fosil yakıt ve petrol üreten şirketlere büyük bir yük bindirecek" dedi. Trump'ın iktidara gelmesi, Soğuk Savaş dönemindeki silahlanma yarışı tarzı bir petrol ve fosil yakıt üretimi yarışı yaratıcılığına neden olabilir.

Kolçak, "Rusya-Ukrayna Savaşı, Rusya'nın Avrupa üzerindeki yakıt hegemonyasını yıkmak isteyen ABD için önemli bir fırsat sağlıyor" diyerek Avrupa'nın yenilenebilir enerji hedeflerinden uzaklaşabileceğine dikkat çekti.

İklim Politikasında Geri Adım

Kolçak, Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceği ve bunun, küresel ölçekte iklim mücadeleinde bir geri adım olacağına yönelik öngörülerde bulundu. Kovid-19 döneminde ülkelerin iklim hedeflerinden geri adım attığını hatırlatan Kolçak, Trump'ın politikalarının bu tedirginliği artırabileceğini ifade etti.

Yeşil Dönüşüm ve Küresel Etkiler

İstanbul Portfoy Makro Stratejisti Berk Dinçtürk, Trump’ın ulusalcı politikalarının ABD'yi yeniden “muhteşem” yapmayı amaçladığını belirtti. Fosil yakıt üretimini artırma isteğini açıkça dile getiren Trump’ın, yeşil enerjiye mesafeli bir profil çizdiğini söyledi.

Dünya genelindeki yeşil enerji dönüşümünün ABD'de ivme kaybetse bile devam edeceği öngörülüyor. Dinçtürk, "Dünyada iki savaş olsa da petrol fiyatlarında kalıcı bir yükseliş gerçekleşmedi" diyerek alternatif enerji kaynaklarına geçişin zorunlu hale gelebileceğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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