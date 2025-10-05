Trump'ın Çağrısına Rağmen İsrail Gazze'yi Gece Boyu Bombaladı

Trump'ın çağrısına rağmen İsrail, Gazze'yi gece boyu bombaladı; Ezher Üniversitesi çöktü, çok sayıda yaralı var. 7 Ekim'den bu yana en az 67 bin 74 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 09:48
Trump'ın Çağrısına Rağmen İsrail Gazze'yi Gece Boyu Bombaladı

Trump'ın Çağrısına Rağmen İsrail Gazze'yi Gece Boyu Bombaladı

Ezher Üniversitesi ve sivil yerleşimler hedef alındı

ABD Başkanı Donald Trump'ın "saldırıları derhal durdurun" çağrısına rağmen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yönelik şiddetli bombardımanını gece boyunca sürdürdü.

Yerel kaynaklar, gece süren saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığını bildiriyor. Ezher Üniversitesi kampüsüne yönelik yoğun bombardıman sonucu kampüs binaları tamamen çöktü ve kullanılamaz hale geldi.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un kuzeyinde bulunan Asda bölgesinde yerinden edilmişlerin çadırlarını hedef aldı; saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail topçu birlikleri ise Vadi Gazze'nin doğusunda konuşlanmış zırhlı araçlardan insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı; bu saldırılarda da çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinde, savaş uçakları Sabra, Cela ve Selasin mahallelerine arka arkaya hava saldırıları düzenledi. Tayaran Kavşağı çevresinde yer alan Levh ve Ebu Şaban ailelerine ait binaların hedef alındığı saldırılarda çok sayıda kişi yaralanırken, hedeflenen yapılar ve çevredeki evlerde büyük çaplı yıkım yaşandı.

İsrail uçakları ayrıca Gazze Şeridi'nin ortasındaki Megazi Kampını da hedef aldı; saldırıda yaralananlar oldu ve birçok evde hasar meydana geldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 67 bin 74 Filistinli hayatını kaybetti, 169 bin 430 kişi de yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

En Yeni Cuma Mesajları 2025: En Güzel Cuma Akşamı Duaları ve Anlamlı Sözler

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı
2
Gazze'de Açlık Kurbanı: Beyin Atrofili 10 Yaşındaki Nafız 8 Kiloya Düştü
3
İBB'nin 'Gezi İstanbul' Projesinde Yeni Dönem Kayıtları Başladı
4
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 2'si Çocuk 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı
5
İstanbul'da 'Özgürlüğe Yürüyoruz' Yürüyüşü Nedeniyle Yollar Kapatıldı
6
Gaziantep'te Koruyucu Aile Seferberliği Başladı
7
Bekir Turunç Sumud Filosu'ndan Döndü: Mersin'de Çiçeklerle Karşılama

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza

5 Ekim 2025 Pazar: Günlük Burç Yorumları

En Yeni Cuma Mesajları 2025: En Güzel Cuma Akşamı Duaları ve Anlamlı Sözler

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde