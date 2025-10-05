Trump'ın Çağrısına Rağmen İsrail Gazze'yi Gece Boyu Bombaladı

Ezher Üniversitesi ve sivil yerleşimler hedef alındı

ABD Başkanı Donald Trump'ın "saldırıları derhal durdurun" çağrısına rağmen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yönelik şiddetli bombardımanını gece boyunca sürdürdü.

Yerel kaynaklar, gece süren saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığını bildiriyor. Ezher Üniversitesi kampüsüne yönelik yoğun bombardıman sonucu kampüs binaları tamamen çöktü ve kullanılamaz hale geldi.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un kuzeyinde bulunan Asda bölgesinde yerinden edilmişlerin çadırlarını hedef aldı; saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail topçu birlikleri ise Vadi Gazze'nin doğusunda konuşlanmış zırhlı araçlardan insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı; bu saldırılarda da çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinde, savaş uçakları Sabra, Cela ve Selasin mahallelerine arka arkaya hava saldırıları düzenledi. Tayaran Kavşağı çevresinde yer alan Levh ve Ebu Şaban ailelerine ait binaların hedef alındığı saldırılarda çok sayıda kişi yaralanırken, hedeflenen yapılar ve çevredeki evlerde büyük çaplı yıkım yaşandı.

İsrail uçakları ayrıca Gazze Şeridi'nin ortasındaki Megazi Kampını da hedef aldı; saldırıda yaralananlar oldu ve birçok evde hasar meydana geldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 67 bin 74 Filistinli hayatını kaybetti, 169 bin 430 kişi de yaralandı.