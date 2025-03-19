Trump'ın Cinsiyet Değiştiren Bireylerin Orduya Katılımını Engelleyen Kararnamesine Durdurma

ABD'de önemli bir hukuki gelişme yaşandı. Federal Yargıç Ana Reyes, Başkan Donald Trump tarafından cinsiyet değiştiren bireylerin orduya katılmasını yasaklayan kararnamenin geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

Yargıç Reyes, cinsiyet değiştirmiş altı asker ve orduya katılmak isteyen iki cinsiyet değiştiren bireyi temsil eden avukatların ihtiyati tedbir talebini kabul etti. Bu karar, kamuoyunda geniş bir tartışma başlatması bekleniyor.

Reyes, orduda hizmet veren herkesin saygıyı hak ettiği görüşünü ifade ederek, Trump yönetiminin temyize başvurması için kararın 21 Mart’ta yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Trump, 28 Ocak’ta eski Başkan Joe Biden yönetiminin politikalarını değiştirmek amacıyla cinsiyet değiştiren bireylerin orduda hizmet vermesini yasaklayan bir başkanlık kararnamesine imza atmıştı. Böylece Trump, ABD hükümetinin resmi cinsiyet tanımını 'erkek ve kadın olarak sadece iki cinsiyet vardır' şeklinde revize ederek, orduda da benzer bir adım atmış oldu.