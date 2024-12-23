Trump'ın Danışmanı Mike Waltz: 'ABD Askerleri Suriye'de Olmamalı'

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Adayı Mike Waltz'tan Çarpıcı Açıklamalar

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığına aday gösterdiği Mike Waltz, Suriye'deki durumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Waltz, ABD askerlerinin Suriye'de olmaması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda Trump'ın Orta Doğu politikalarının doğru olduğunu savundu.

Suriye'deki Durum ve DEAŞ

Waltz, verdiği röportajda Suriye'deki son gelişmelere değinerek, ABD’nin dikkate aldığı ana konuların DEAŞ’lı teröristlerin durumu ile İsrail'in güvenliğini kapsadığını belirtti. Waltz, "Başkan Trump kesinlikle haklı. Amerikan askerlerinin Suriye'de herhangi bir şekilde dolaşmasına ihtiyacımız yok, ancak DEAŞ, İsrail sınırı ve Körfez müttefiklerimizle olan dinamiklere dikkat etmeye devam edeceğiz." sözlerini kullandı.

İran Nükleeri ve Bölgesel Güvenlik

Waltz, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğine dikkat çekerek, "İran nükleer silaha sahip olursa Suudlar da Türkler de nükleer silaha sahip olmak isteyecek." ifadesini kullandı. Bu durumun bölgedeki dengeyi bozabileceğini ifade eden Waltz, uluslararası güvenlikteki tehditleri değerlendirdi.

Gazze ve Hamas'ın Durumu

Gazze'deki ABD vatandaşı İsrailli esirlerle ilgili de yorumlarda bulunan Waltz, "Hamas'ın her zamankinden daha çok yalnız kaldığını" belirtti. Waltz, Hamas için en iyi çıkış yolunun rehinelerin serbest bırakılması olduğunu savundu.

Husilerin Terör Listesine Yeniden Alınması

Waltz, Trump'ın göreve başlamasının ardından Yemen'deki Husilerin yeniden 'terör örgütü' listesine alınacağını tahmin ettiğini söyledi. Bu durumun bölgedeki terörle mücadele çabalarını güçlendireceğini ifade etti.

İsrail'in Hizbullah Operasyonları

İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah üyelerine yönelik operasyonlarını da değerlendiren Waltz, bu eylemleri "modern tarihin en cesur, en etkili gizli operasyonlarından biri" olarak nitelendirerek, Hizbullah'ın zayıfladığını iddia etti.