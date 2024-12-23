DOLAR
35,22 -0,05%
EURO
36,72 -0,01%
ALTIN
2.965,75 0,08%
BITCOIN
3.385.880,31 -0,66%

Trump'ın Danışmanı Mike Waltz: 'ABD Askerleri Suriye'de Olmamalı'

Mike Waltz, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığının gereksiz olduğunu ve İran'ın nükleer tehdidine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 12:36
Trump'ın Danışmanı Mike Waltz: 'ABD Askerleri Suriye'de Olmamalı'

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Adayı Mike Waltz'tan Çarpıcı Açıklamalar

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığına aday gösterdiği Mike Waltz, Suriye'deki durumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Waltz, ABD askerlerinin Suriye'de olmaması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda Trump'ın Orta Doğu politikalarının doğru olduğunu savundu.

Suriye'deki Durum ve DEAŞ

Waltz, verdiği röportajda Suriye'deki son gelişmelere değinerek, ABD’nin dikkate aldığı ana konuların DEAŞ’lı teröristlerin durumu ile İsrail'in güvenliğini kapsadığını belirtti. Waltz, "Başkan Trump kesinlikle haklı. Amerikan askerlerinin Suriye'de herhangi bir şekilde dolaşmasına ihtiyacımız yok, ancak DEAŞ, İsrail sınırı ve Körfez müttefiklerimizle olan dinamiklere dikkat etmeye devam edeceğiz." sözlerini kullandı.

İran Nükleeri ve Bölgesel Güvenlik

Waltz, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğine dikkat çekerek, "İran nükleer silaha sahip olursa Suudlar da Türkler de nükleer silaha sahip olmak isteyecek." ifadesini kullandı. Bu durumun bölgedeki dengeyi bozabileceğini ifade eden Waltz, uluslararası güvenlikteki tehditleri değerlendirdi.

Gazze ve Hamas'ın Durumu

Gazze'deki ABD vatandaşı İsrailli esirlerle ilgili de yorumlarda bulunan Waltz, "Hamas'ın her zamankinden daha çok yalnız kaldığını" belirtti. Waltz, Hamas için en iyi çıkış yolunun rehinelerin serbest bırakılması olduğunu savundu.

Husilerin Terör Listesine Yeniden Alınması

Waltz, Trump'ın göreve başlamasının ardından Yemen'deki Husilerin yeniden 'terör örgütü' listesine alınacağını tahmin ettiğini söyledi. Bu durumun bölgedeki terörle mücadele çabalarını güçlendireceğini ifade etti.

İsrail'in Hizbullah Operasyonları

İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah üyelerine yönelik operasyonlarını da değerlendiren Waltz, bu eylemleri "modern tarihin en cesur, en etkili gizli operasyonlarından biri" olarak nitelendirerek, Hizbullah'ın zayıfladığını iddia etti.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MSB, Engelli ve TMSY Kapsamında 32 İşçi Alımı Yapıyor
2
Meteorolojiden Ege ve İç Anadolu'ya Kuvvetli Yağış Uyarısı
3
Yeni Zelanda, Cook Adaları Pasaport Talebini Reddetti
4
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AA Editör Masası'na Konuk Olacak
5
Almanya'da Futbol Maçında Irkçılığa Tepki: 'Naziler Dışarı!'
6
Çanakkale'de Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi
7
Kurtulmuş'un Çarpıcı Açıklamaları: Küresel Sistem İflas Etti

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek