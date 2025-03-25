Trump'ın Deniz Kuvvetleri Bakanı Adayı John Phelan, Senato Onayını Aldı

John Phelan, ABD'nin Yeni Deniz Kuvvetleri Bakanı

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Deniz Kuvvetleri Bakanlığı'na aday gösterilen John Phelan, Senatodan onay aldı. Bugün yapılan oylamada Phelan, 62 senatörün "evet" oyuyla yeni görevine resmen adım atmış oldu.

Senato Oylaması ve Phelan'ın Vizyonu

Senato'daki oylamada, 30 senatör ise Phelan'a karşı çıkarak hayır oyu kullandı. Bu sonuçla birlikte Phelan, ABD'nin yeni Deniz Kuvvetleri Bakanı olarak görevine başlama fırsatına sahip oldu. Geçen ay Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nde yaptığı konuşmada, donanmanın filosunu artırma ve potansiyelini iyileştirme konularında taahhütlerde bulunmuştu.

Phelan, "Eğer onaylanırsam, donanma ve deniz piyadelerimizin günümüz koşullarına hazırlıklı olmalarını sağlamak için iş ve askeri hayırseverlik tecrübelerimi kullanacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Phelan'ın Arka Planı

Öte yandan, John Phelan, askeri deneyime sahip olmamakla birlikte, özel bir yatırım şirketinin kurucusu ve Trump'ın seçim kampanyasının önemli bağışçılarından biri olarak biliniyor.