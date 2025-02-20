Trump'ın Doğumla Vatandaşlık Hakkını Engelleyen Kararnamesine Temyiz Reddiyesi

Trump'ın Kararnamesine Temyiz Mahkemesinden Red

ABD'de temyiz mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın ülkede doğan çocukların vatandaşlık hakkı elde etmesini engelleyen kararnamesinin tekrar yürürlüğe girmesi talebini reddetti.

According to NBC News, ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın söz konusu kararnamesinin yeniden yürürlüğe girmesi için temyiz mahkemesine başvurmuştu. Ancak Dokuzuncu Daire Temyiz Mahkemesi'nden 3 yargıç, bakanlığın bu talebini kabul etmedi.

Kararnamenin Tarihçesi

Trump, yemin töreninin yapıldığı 20 Ocak tarihinde, ülkede doğan çocukların otomatik vatandaşlık almasını sağlayan düzenlemeyi kaldıran bir kararname imzalamıştı. Bu karara karşı ise 18 Demokrat eyalet savcısı dava açmıştı.

Seattle Bölge Yargıcı, 23 Ocak tarihinde Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkı elde edilmesini engelleyen kararnamesini "anayasaya aykırı" olduğu gerekçesiyle geçici olarak durdurmuştu. Ayrıca, Maryland eyaletinde bir yargıç, 6 Şubat tarihinde Trump'ın vatandaşlık kararnamesine karşı ülke çapında ihtiyati tedbir kararı almıştı.

Vatandaşlık Hakkı ve Etkileri

ABD'de her yıl yaklaşık 150 bin çocuk, ülke sınırları içinde doğduğu için ABD vatandaşı olma hakkını elde ediyor. Bu durum, Trump'ın kararnamesinin geçerli olmaması halinde yaşamsal bir önem taşıyor.