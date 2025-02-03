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Trump'ın Ek Gümrük Vergileri 'Tarihin En Aptal Ticaret Savaşı' Olarak Nitelendirildi

Wall Street Journal, Trump'ın ek gümrük vergilerini 'tarihin en aptal ticaret savaşı' olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 12:14
Trump'ın Ek Gümrük Vergileri 'Tarihin En Aptal Ticaret Savaşı' Olarak Nitelendirildi

Trump'ın Ticaret Siyaseti Eleştiriliyor

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'den ithal edilen mallara getirdiği ek gümrük vergisini "tarihin en aptal ticaret savaşı" olarak nitelendirdi.

WSJ yayın kurulunun imzasını taşıyan yazıda, Trump'ın bu ülkelerden ithal edilen mallara tarife uygulamasını içeren kararnamesinin "anlamsız" olduğu ifade edildi. Yazıda, bu kararın tüm tarafların çıkarına olan mevcut ticari ilişkileri olumsuz etkileyeceği belirtildi.

Ek gümrük vergilerinin otomotivden tarıma kadar birçok sektörde yaratacağı olumsuz etkiler vurgulanırken, "tarihteki en aptal ticaret savaşı" ifadesi dikkat çekti. Ayrıca, 4 Şubat'ta uygulanması planlanan ek vergilerin gerekçe gösterildiği açıklamada, "uyuşmazlık ve uyuşturucu akışı ile ülkenin güvenliğini artırma" hedefi dile getirildi; ancak bu konuda ABD'deki sorunun yeni olmadığı kaydedildi.

Trump'tan Yanıt Geldi

Trump, Twitter benzeri sosyal medya platformu Truth Social üzerinden WSJ'yi hedef alarak "Yalan Haber Wall Street Journal" ifadesini kullandı. Başkan Trump, ABD'yi seven kişilerin kendisini destekleyeceğini, karşıtlarının ise "Çin ya da bazı şirketler tarafından kontrol edildiğini" ileri sürdü.

Tarifelerin Gerekçesi ve Detayları

Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnamede, Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalat için %25, Çin'den yapılan ithalat içinse %10 oranında ek gümrük vergisi getirilmişti. Beyaz Saray, tarifelerin "ulusal çıkarları korumak için güçlü bir araç" olduğunu belirtmiş, Trump'ın bu adımlarının "Amerikan halkının güvenliğini ve ulusal güvenliği" artırmayı amaçladığını ifade etmişti.

Trump, bu ülkelerden gelen düzensiz göç ve fentanil akışı ile ticaret açıklarını bu tarifelerin gerekçesi olarak göstermişti ve tarifelerin 4 Şubat'ta gece yarısından sonra yürürlüğe gireceği açıklanmıştı.

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