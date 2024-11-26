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Trump'ın Ekibi, Biden Yönetimiyle Ulusal Güvenlikte İş Birliği Yapıyor

Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Mike Waltz, geçiş sürecinde Biden yönetimiyle iş birliği yaptıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 12:31
Trump'ın Ekibi, Biden Yönetimiyle Ulusal Güvenlikte İş Birliği Yapıyor

Trump'ın Ekibi, Biden Yönetimiyle Ulusal Güvenlikte İş Birliği Yapıyor

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanlığı için seçtiği Mike Waltz, geçiş sürecindeki ekibinin ulusal güvenlik konusunda Joe Biden yönetimiyle "el ele" çalıştığını duyurdu.

The Hill gazetesine göre, Waltz bu açıklamaları Fox News Sunday programında yaptı. Waltz, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. "Dışarıdaki düşmanlarımız bir yönetimi diğerine karşı kullanabilecekleri bir fırsat doğduğunu düşünüyorsa yanılıyorlar. Biz el ele vermiş durumdayız," ifadelerini kullandı.

Waltz, ulusal güvenlik konusundaki ortak çalışmalarına dikkat çekerek, "Biz bu geçiş sürecinde ABD olarak tek bir takımız," dedi.

Trump, Waltz'ı ulusal güvenlik danışmanlığı görevine getireceğini açıklamıştı. Waltz, daha önce Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi, Dış İlişkiler Komitesi ve İstihbarat Komitesi'nde görev yapmış, Donald Rumsfeld ve Robert Gates gibi eski savunma bakanlarına danışmanlık yapmıştı. Ayrıca, Dick Cheney döneminde Beyaz Saray'da da görev almıştı.

Son olarak, Waltz 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın ABD tarafından boykot edilmesi gerektiğini savunmuş, bu önerisini Pekin yönetiminin Uygur Türklerine yönelik Sincan baskılarına dayandırmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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