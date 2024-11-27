Trump'ın Ekibi, İsrail-Lübnan Ateşkesinin Kredisini Sahiplendi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığına aday gösterdiği Mike Waltz, İsrail ile Lübnan arasında gerçekleştirilen ateşkes anlaşmasının kredisinin Trump'a ait olduğunu belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın ara buluculuğunda sağlanan bu ateşkesin yansımaları hızla devam ederken, Donald Trump'ın politikalarının etkileri gündeme gelmeye başladı. Waltz, “Herkes masaya Başkan Trump’tan dolayı oturuyor. Onun kesin zaferi, dünyanın kalanına kaosun tolere edilmeyeceği mesajını net bir şekilde verdi” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki sorunların kaynağını İran olarak tanımlayan Waltz, bu durumun devam etmesine izin vermeyeceklerini vurguladı. Ayrıca, Orta Doğu'daki tansiyonun düşmesine yönelik somut adımlar görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, yerel saatle 04.00'te (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla resmi olarak yürürlüğe girmiştir.

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