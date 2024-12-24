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Trump'ın Eski Adalet Bakanı Adayı Gaetz Hakkındaki Etik Rapor Açıklandı

Matt Gaetz hakkında hazırlanan ve cinsel istismar iddialarını içeren rapor kamuoyuna sunuldu, itirazlar yanıtsız kalmadı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 14:18
Trump'ın Eski Adalet Bakanı Adayı Gaetz Hakkındaki Etik Rapor Açıklandı

Gaetz Hakkındaki Etik Rapor Kamuoyu ile Paylaşıldı

ABD'nin eski başkanı Donald Trump tarafından Adalet Bakanlığına aday gösterilen Matt Gaetz ile ilgili Temsilciler Meclisi Etik Komitesi tarafından hazırlanan rapor, itirazlara rağmen kamuoyuna sunuldu. Raporda, Gaetz'in cinsel istismar, uyuşturucu kullanımı ve fuhuş gibi ciddi iddialarla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Cinsel İlişki Karşılığında Para Ödemek İddiası

Hazırlanan raporda, Gaetz'in 2017-2020 yılları arasında, aralarında reşit olmayan bir kişi de dahil olmak üzere birçok kadına cinsel ilişki karşılığında düzenli olarak para ödediği ve fuhşa aracılık ettiği bilgisi yer almakta. Ayrıca, 2018'de Bahamalar'a yaptığı seyahat sırasında yasal sınırı aşan miktarda hediye kabul ettiği de rapordaki diğer önemli bir detay.

Trump ve Cumhuriyetçilerin Tepkisi

Matt Gaetz, raporun yayımlanmasını engellemek için Etik Komitesi'ne dava açtığını duyurmuştu. Kongredeki Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında yaşanan şiddetli tartışmalar, Gaetz hakkındaki bu raporun açıklanmasının ardından daha da alevlendi. Trump'ın raporun yayımlanmasına karşı çıktığı, Cumhuriyetçi muhalefetin ise durumu daha da karmaşık hale getirdiği belirtiliyor.

Gaetz'in İddiaları ve Adalet Süreci

Gaetz, “iki kadına cinsel ilişki karşılığında para ödemek”, “reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girmek” ve “uyuşturucu kullanmak” suçlamaları ile karşı karşıya. Söz konusu durumların büyümesi nedeniyle adaylıktan çekilmek zorunda kaldığı ifade ediliyor. Gaetz, ayrıca artık Kongre'de görevde olmaması nedeniyle Etik Komitesi'nin kendisi üzerinde yargı yetkisi olmadığını iddia ediyor.

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