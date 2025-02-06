DOLAR
35,86 -0,02%
EURO
37,34 -0,01%
ALTIN
3.294,77 0,32%
BITCOIN
3.469.193,85 0,8%

Trump'ın Federal Çalışanlara Tazminat Teklifine Yargı Engeli

Yargıç O'Toole, Trump'ın federal çalışanlara tazminat teklifine geçici engel koydu, duruşma 10 Şubat'ta yapılacak.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 23:22
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 23:22
Trump'ın Federal Çalışanlara Tazminat Teklifine Yargı Engeli

Trump'ın Tazminat Teklifine Geçici Engelleme

ABD'de, Boston'dan Bölge Yargıcı George O'Toole, Başkan Donald Trump'ın federal çalışanlara yönelik 6 Şubat'a kadar işlerinden ayrılması halinde 7 aylık maaş karşılığında tazminat teklifini geçici olarak durdurdu.

Yargıç O'Toole, Trump'ın bu teklifine ilişkin geçici tedbir kararı aldı ve konunun detaylı olarak ele alınması için duruşma tarihini 10 Şubat olarak belirledi. Bu arada, Trump'ın sunduğu teklifin son tarihi bugün sona eriyordu.

Federal Çalışanlara Gönderilen Teklif

Trump hükümeti, federal çalışanlara 6 Şubat'a kadar işlerinden ayrılmaları halinde 7 aylık maaş tazminatı içeren teklifler göndermişti. Söz konusu e-postalarda, Kovid-19 salgınının ardından uzaktan çalışan federal personelin büyük bir kısmının haftanın 5 günü ofislerine fiziksel olarak dönmeleri gerektiği belirtilmişti. E-postalarda aynı zamanda, "Yasa dışı davranışlarda bulunan ya da diğer suistimallere karışan çalışanlara, fesih de dahil soruşturma için öncelik verilecektir." ifadesine yer verilmişti.

Eleştiriler ve Yanıtlar

Göreve geldiğinden beri federal çalışanların ofislerine tam zamanlı dönmelerini zorunlu kılan bir kararnamesi imzalayan Trump, eleştirilerle karşılaşıyor. Eleştirmenler, bu uygulamanın yasa dışı olduğunu ve tazminatın ödeneceğine dair herhangi bir güvence bulunmadığını vurguluyor. Öte yandan, Trump hükümeti bu iddiaları reddederek, hedeflerinin federal hükümeti yeniden yapılandırmak olduğunu ifade ediyor.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
2
İstanbul'da Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor
3
Antalya'da Yasa Dışı Para Transferine 17 Gözaltı
4
Van'da Usulsüz Tedavi ve Büyü Yapan Şüpheli Suçüstü Yakalandı
5
Güney Afrika, 3 Yılda Altyapıya 51 Milyar Dolar Yatıracak
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da Karakuş Ailesini Ziyaret Etti
7
Marmara Denizi İçin Fırtına Uyarısı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Açıklama

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!