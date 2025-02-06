Trump'ın Federal Çalışanlara Tazminat Teklifine Yargı Engeli

Trump'ın Tazminat Teklifine Geçici Engelleme

ABD'de, Boston'dan Bölge Yargıcı George O'Toole, Başkan Donald Trump'ın federal çalışanlara yönelik 6 Şubat'a kadar işlerinden ayrılması halinde 7 aylık maaş karşılığında tazminat teklifini geçici olarak durdurdu.

Yargıç O'Toole, Trump'ın bu teklifine ilişkin geçici tedbir kararı aldı ve konunun detaylı olarak ele alınması için duruşma tarihini 10 Şubat olarak belirledi. Bu arada, Trump'ın sunduğu teklifin son tarihi bugün sona eriyordu.

Federal Çalışanlara Gönderilen Teklif

Trump hükümeti, federal çalışanlara 6 Şubat'a kadar işlerinden ayrılmaları halinde 7 aylık maaş tazminatı içeren teklifler göndermişti. Söz konusu e-postalarda, Kovid-19 salgınının ardından uzaktan çalışan federal personelin büyük bir kısmının haftanın 5 günü ofislerine fiziksel olarak dönmeleri gerektiği belirtilmişti. E-postalarda aynı zamanda, "Yasa dışı davranışlarda bulunan ya da diğer suistimallere karışan çalışanlara, fesih de dahil soruşturma için öncelik verilecektir." ifadesine yer verilmişti.

Eleştiriler ve Yanıtlar

Göreve geldiğinden beri federal çalışanların ofislerine tam zamanlı dönmelerini zorunlu kılan bir kararnamesi imzalayan Trump, eleştirilerle karşılaşıyor. Eleştirmenler, bu uygulamanın yasa dışı olduğunu ve tazminatın ödeneceğine dair herhangi bir güvence bulunmadığını vurguluyor. Öte yandan, Trump hükümeti bu iddiaları reddederek, hedeflerinin federal hükümeti yeniden yapılandırmak olduğunu ifade ediyor.