Trump'ın Gazze Açıklamalarına Protesto: Ankara'da Büyüyen Tepkiler

Ankara'da Trump'a Tepki Gösterildi

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik sözlerine karşı protesto düzenlemek amacıyla Ankara Büyükelçiliği önünde toplandı.

Protesto Detayları

Büyükelçilik önünde, "Amerikan emperyalizmine, Siyonist işgale hayır" yazılı pankartlar ve Trump karşıtı dövizlerle eylem yapan platform üyeleri, "İsrail ve ABD'nin elini kana buladığının temsili amacıyla" iki ülkenin bayraklarını yere sererek üzerine kırmızı boya döktü.

ANFİDAP Açıklama Yaptı

Platform adına basın açıklaması yapan Hasan Bozdaş, Trump'ın söylemlerinin emperyalist güçlerin Ortadoğu'yu yeniden dizayn etme çabası olduğunu belirtti. Bozdaş, şunları söyledi: "ABD'de başkanların değiştiğini ancak zulüm düzeninin değişmediğini görüyoruz. Gazze, direnişin sembolüdür, para ve baskıyla satın alınamaz."

Bozdaş, ayrıca Trump'ın Gazze planını ve İsrail'in soykırım politikasını şiddetle kınadıklarını ifade ederek, "Süregelen bir soykırıma engel olmamanın, yeni soykırımları tetikleyeceğini de biliyoruz. Filistin halkının direnişini desteklediğimizi bir kez daha ilan ediyoruz" dedi.

Açıklama, Filistin halkı için yapılan duaların ardından sona erdi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik sözlerine tepki göstermek amacıyla Ankara Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik sözlerine tepki göstermek amacıyla Ankara Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi.