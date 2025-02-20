Trump'ın Gazze Planı: ABD Yetkilisinden Açıklamalar

Trump'ın Gazze Planı Üzerine Demec

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın Gazze planının Filistinlileri zorla yerinden etmeyi amaçlamadığını vurguladı. Witkoff, Miami'de düzenlenen bir konferansta, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes durumu ve plan hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Ateşkes Müzakereleri Zor Geçebilir

Witkoff, ateşkesin ikinci aşamasına geçiş için yapılacak müzakerelerin zorluğuna dikkat çekerek, ancak bunun için umutlu olduğunu ifade etti. Hamas'ın Gazze'deki yönetiminin sona ermesinin İsrail'in “kırmızı çizgisi” olduğuna işaret etti.

Yanlış Anlaşılan Bir Plan

Witkoff, Trump'ın Gazze planının yanlış anlaşıldığını savunarak, söz konusu planın Filistinlilerin yaşamak istedikleri yerle ilgili olduğunu belirtti. Witkoff, Gazze'nin yeniden imarı ile ilgili planın, Filistinlilerin zorla yerinden etmeyi hedeflemediğini ileri sürdü.

Filistinlilere İlişkin Eleştiriler

ABD Başkanı Trump, daha önce yapmış olduğu açıklamalarda, Gazze'nin yeniden imarı için Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi ve bölge ülkelerine, özellikle Mısır ve Ürdün gibi ülkelere gönderilmesi gerektiği yönünde bir plan sunmuştu. Bu plan çerçevesinde, zorla yerinden edilen Filistinlilere geri dönüş hakkı tanımayacağını belirtmişti.