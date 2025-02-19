Trump'ın Gazze Planı Filistinlilerce Reddedildi: Ulusal Birlik Vurgusu

Filistinli Gruplar Trump'ın Planını Reddetti

Gazze'deki Filistinli gruplar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri zorla yerlerinden ederekyine Gazze Şeridi'ni ele geçirme planlarını reddettiklerini açıkladı. Bu gruplar, Filistin ulusal birliğinin sağlanmasının kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.

Ulusal Birlik Çağrısı

Tüm grupları bir araya getiren Filistin İslami ve Ulusal Güçler Koalisyonu'na bağlı Takip Komitesi, Gazze kentinde düzenlediği basın toplantısında, "Filistin'in içerden toparlanması, tehcir komplolarının boşa çıkarılması ve yeniden imarın tek yolu ulusal birlikten geçer" mesajını verdi.

Gazze'nin İleri Dönük Planları

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürü Mahmud Basal, İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nin yaşadığı trajik durumları detaylandırdı. Basal, "İşgalci, öldürmenin en acımasız yöntemlerine başvurdu. İsrail silahlarının parçaladığı bir cesedi toplamaktan aciz kalıyorduk. Enkaz altından binlerce vatandaşı kurtardık" ifadelerini kullandı.

Hamas'tan Destek Çağrısı

Hamas yetkilisi İsmail Rıdvan, Filistin'in içerden toparlanması ve birliğin sağlanması için çağrıda bulundu. Arap ülkeleri yöneticilerine, Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşı durmaları ve Gazze'yi yeniden inşa etmeleri için destek olmaları gerektiğini belirtti. Rıdvan, "Hiç kimse bizleri Gazze'den çıkaramaz. Burası, babalarımızın ve atalarımızın toprağıdır" dedi.

Ateşkes Anlaşması ve Gazze'nin Yönetimi

Rıdvan, Filistinlilerin toprak sahibi oldukları için tehditlerin sonuç vermeyeceğini vurguladı ve ateşkes anlaşmasına dair maddelere uyulması konusunda İsrail'e baskı yapılması gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, Gazze yönetimi için ulusal uzlaşının sağlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Trump'ın Yeniden İmar Planı

ABD Başkanı Trump, ağır yıkıma uğrayan Gazze'nin yeniden imarı ile birlikte Filistinlilerin zorla yerinden edilerek Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere gönderilmesini içeren bir plan paylaşmıştı. Trump, Gazze'yi devralma planının detaylarında zorla yerinden edilen Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmeyeceğini açıklamıştı.