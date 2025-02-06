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Trump'ın Gazze'yi Devralma İfadelerine CENTCOM'dan Yanıt Yok

Trump'ın Gazze'yi devralma niyetinin ardından CENTCOM'un bölgeye girme planı bulunmuyor.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 09:55
Trump'ın Gazze'yi Devralma İfadelerine CENTCOM'dan Yanıt Yok

Trump'ın Gazze'ye Giriş Planı Tartışmaları

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Başkan Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" niyetini ifade etmesinin ardından bölgeye girme yönünde herhangi bir plan yapmadığını açıkladı. Wall Street Journal’ın ABD savunma yetkililerine dayandırdığı habere göre, ABD Genelkurmay Başkanlığına bu konuda resmi bir talep ulaşmamış durumda.

Savunma Yetkililerinin Açıklamaları

Savunma yetkilileri, Trump'ın bu fikri ilk kez salı günü Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısı sırasında öğrendiklerine dikkat çekti. Yetkililer, "Kimse ne olduğunu bilmiyor," şeklinde değerlendirme yaptı.

Öte yandan, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Netanyahu ile görüşmesinden önce verdiği bir demeçte, Pentagon'un Gazze konusunda tüm seçenekleri değerlendirmeye hazır olduğunu belirtti. Hegseth, "Ortaklarımız ve müttefiklerimizle hem diplomatik hem de askeri olarak tüm seçenekleri değerlendiriyoruz," şeklinde konuştu.

Trump'ın Planı Hakkında Detaylar

Donald Trump, yaptığı açıklamalarda Gazze Şeridi'ni devralacaklarını ve orada patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesi ve yıkılmış binalardan kurtulma işlemleriyle ilgileneceklerini söyledi. Trump, Gazze'nin büyük bir yıkım alanı haline geldiğini belirterek, bölgedeki Filistinlilerin komşu ülkelerde yeni yerleşim alanlarına gitmelerinin daha iyi olacağını savundu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız," ifadelerini kullandı.

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