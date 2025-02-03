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Trump'ın Göçmen Karşıtı Politikaları Meksikalı Göçmenleri Endişelendiriyor

ABD'de Meksikalı göçmenler, Trump'ın yeniden seçilmesiyle birlikte artan göçmen karşıtı politikalar nedeniyle büyük bir endişe yaşıyor.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 12:25
Trump'ın Göçmen Karşıtı Politikaları Meksikalı Göçmenleri Endişelendiriyor

ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkan olması, ülke genelindeki Meksikalı göçmenlerin hayatında büyük bir belirsizlik yaratıyor. California'da yaşayan ve ismini vermek istemeyen 44 yaşındaki Guadalupe, Trump'ın uygulamaya koyduğu göçmen karşıtı politikaların kendileri için korkutucu hale geldiğini ifade etti.

Guadalupe, "İşe gidip bir daha eve dönüp dönemeyeceğimden korkuyorum," diyerek, 23 yıldır yaşadığı San Diego'daki hayatının tehlikeye girdiğini vurguladı. Almaya başladıkları önlemlerden dolayı, göçmenlerin günlük yaşamlarında büyük bir baskı altında olduğunu belirten Guadalupe, Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkililerinin alışveriş merkezlerinde konumlandıklarını ve göçmenlere yönelik bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Trump yönetiminde belirsizliğin arttığını kaydeden Guadalupe, "O (Trump), çok konuşuyor ama fikirlerini sık sık değiştiriyor," dedi. Meksikalı göçmenlerin geleceği hakkında endişeli bir şekilde konuşan Guadalupe, "Onun politikaları geliştikçe, milyonlarca göçmen belirsiz ve tehlikeli bir geleceğe hazırlanıyor," ifadesini kullandı.

California'da başka bir Meksikalı göçmen olan 47 yaşındaki Thelma da, Trump'ın yeniden seçilmesinin toplumdaki ırkçı duyguları yeniden canlandırdığını belirtti. Thelma, Trump'a oy verenlerin kendilerini ihanete uğramış gibi hissettiklerini vurguladı:

"Göçmen olarak çok tehlikeli bir durumdayız. Çok fazla belirsizlik, güvensizlik ve ırkçılık var," dedi. Thelma, ABD'nin büyük ölçüde göçmen emeğine dayandığını vurgularken, Meksikalı göçmenlerin genellikle düşük ücretli işlerde çalışmak için geldiğini dile getirdi.

Trump'ın başkanlık döneminde birçok yeni karar alındı. 20 Ocak'ta yemin töreninin ardından duyurulan ‘CBP One’ uygulamasının kaldırılması, göçmenlerin yasal yollarla ABD'ye girişlerini zorlaştırdı. Ayrıca, hassas kabul edilen alanlarda (okul, hastane gibi) düzensiz göçmenlerin tutuklanmasına yönelik yetkiler de artırıldı.

Trump, sınır güvenliği konusundaki politika değişiklikleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamalarda, ABD-Meksika sınırı için yeni güvenlik önlemleri aldığını duyurdu. Bunlar arasında sınıra ek asker gönderimi ve düzensiz göçmenleri hapis tutma alanlarının oluşturulması da yer aldı.

Göçmenler üzerindeki baskının giderek artması, Meksikalı topluluklarda derin kaygılara yol açıyor. Bugüne kadar Trump yönetimi döneminde 4 binden fazla göçmen sınır dışı edildi ve bu durum, göçmen toplulukları arasında büyük bir belirsizlik yaratıyor.

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