Trump'ın Göçmenleri Sınır Dışı Etme Planı: Hastalık Endişeleri

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, ülkenin güney sınırındaki göçmenleri kızamık ve verem gibi hastalıklar taşıyabilecekleri gerekçesiyle sınır dışı etmeyi planladığı öne sürüldü. Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ABD'de yetkililer, halk sağlığını koruma altına almak adına çıkarılan 42. kanunu (Title 42) yeniden gündeme getirmek için olası hastalıklara dair kanıt arıyor.

Yetkililer, söz konusu hastalıkları gerekçe göstererek göçmenleri geri çevirmek amacıyla Trump ekibinin sağlık görevlilerini sınır bölgesine yönlendirdiğini iddia etti. Ancak, halk sağlığı uzmanları, göçmenleri sınır dışı etmek yerine testler ve aşılarla bu hastalıkların kontrol altına alınabileceğini savunuyor.

Eski ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yetkilisi Dr. Marty Cetron, bu adımın, hastalıkları kontrol altına almak için uygun halk sağlığı önlemleri almak yerine, göç politikasını meşrulaştırmak amacıyla sağlık endişelerinin kullanılmasını ifade ettiğini belirtti.

Kansas eyaletinde yaşanan verem salgını ve bazı eyaletlerde tespit edilen kızamık vakaları bulunmasına rağmen, bu vakaların güney sınırından gelen göçmenlerle ilişkili olduğuna dair henüz kanıtlanmış bir bağ yok.

Trump'ın Sağlık Bakanlığı için seçtiği Robert F. Kennedy, Senato tarafından onaylandığında kızamık ya da verem için acil sağlık önlemini onaylayabileceği öngörülüyor. Aşı karşıtı olarak suçlanan Kennedy, geçtiğimiz hafta Senato'da yaptığı açıklamalarda bu iddiaları reddetti ve yalnızca aşıların riskleri hakkında daha fazla veri aradığını ifade etti.

Trump yönetiminin önceki döneminde başdanışmanlık yapan Stephen Miller, 2018 yılında sınırdaki göçmen gözetim merkezinde grip vakalarının artması üzerine Title 42'yi kullanmayı önermişti. Beyaz Saray avukatları buna karşı çıkmış olsa da, plan iki yıl sonra Kovid-19 döneminde hayata geçirilmişti.

Trump'ın göçmen karşıtı kararları arasında, başkanlık görevine başladığı günde imzaladığı başkanlık kararnamesiyle Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırması yer alıyor. Bunun yanı sıra, yasal yollardan göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın da kaldırıldığı duyurulmuştu.

Başkan Trump, düzensiz olarak ülkeye giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermişti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bu tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.