Trump'ın Gümrük Vergisi Amerikalılara Yük Olacak

Kanada Başbakanı Trudeau'dan Önemli Açıklama

Kanada'da istifasını açıklayan Başbakan Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ürünlerine %25 gümrük vergisi getirmesi halinde bunun en büyük bedelini Amerikalı tüketicilerin ödeyeceğini belirtiler.

Amerikalı Tüketiciler Üzerindeki Etkileri

Görevden ayrılmaya hazırlanan Trudeau, başkent Ottawa'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın bu planı hayata geçirmesi durumunda Kanada'nın misilleme tarifeleriyle karşılık vereceğini ifade etti. Trudeau, özellikle Amerikalıların neredeyse her malın fiyatında artış göreceğini belirtti.

“Bunu Trump'ın da isteyeceğini düşünmüyoruz” diyen Trudeau, ABD'nin günlük tükettiği petrolün neredeyse dörtte birinin Kanada'dan geldiğine dikkat çekerek, Trump hükümetinin bu hamlesinin otomobil, kereste ve petrol pazarları üzerinde potansiyel tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Petrol Fiyatlarında Artış İhtimali

Özellikle Alberta eyaletinin Başbakanı Danielle Smith, Trump'ın Kanada petrolüne %25 vergi koyması durumunda bazı Amerikan eyaletlerinde benzin fiyatlarının galon başına 1 dolardan fazla artabileceğini söyledi.

Kanada'nın Ticari Rolü

Trump, ABD'nin Kanada'ya ihtiyacı olmadığını ifade etse de, Amerika’nın kritik mineral, çelik, alüminyum ve uranyum gibi ürünler açısından en büyük yabancı tedarikçisinin Kanada olduğunu hatırlatmakta fayda var. Her gün yaklaşık 2,7 milyar dolar değerinde mal ve hizmet, iki ülke arasında ticaret yapılıyor.

Trudeau, misilleme tarifeleri konusunda Kanada'nın hızlı bir yanıt vermeye hazır olduğunu belirterek, bu tarifelerin kaldırılması için mücadele vereceklerini ifade etti. Trump’ın sınır ve yasadışı uyuşturucu konularındaki takıntısına da değinen Trudeau, Kanada'nın ABD’ye yönelen yasa dışı alışveriş ve göçmenlerin yalnızca %1'inin kaynağının Kanada olduğunu vurguladı.

Misilleme Tarife Planları

Trump’ın tehditlerini gerçekleştirmesi halinde Kanada, Amerikan portakal suyu ve bazı çelik ürünlerine misilleme tarifeleri koymayı değerlendiriyor. Daha önce Trump'ın ilk döneminde uygulanan yüksek tarifelere karşılık olarak Kanada yönetimi, 2018'de milyarlarca dolarlık yeni vergileri ABD’ye karşı uygulamaya koymuştu.